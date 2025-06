Tandis que le catalogue de Prime Gaming se garnit chaque semaine de nouveaux jeux gratuits en ce mois de juin 2025, d'autres titres disponibles depuis un moment doivent en contrepartie céder leur place. En l'occurrence, cela concerne quatre très bons jeux dans leur catégorie, histoire de varier les plaisirs. Petite piqûre de rappel à leur sujet, si d'aventure ils vous intéressent.

Quatre très solides jeux gratuits à récupérer sur Prime Gaming avant leur départ

S'ils proviennent de genres très différents, les quatre jeux gratuits encore en lice sur Prime Gaming partagent un point commun : ils quitteront le catalogue des titres offerts ce 18 juin 2025. Sans plus attendre, voici donc les jeux à ajouter à votre ludothèque sans bourse délier avant qu'il ne soit trop tard.

Blood Omen 2: Legacy of Kain (GOG)

On démarre très fort la liste des jeux Prime Gaming qui vont bientôt quitter le service avec un titre issu d'une licence proprement culte, puisqu'il s'agit en effet de Legacy of Kain: Blood Omen 2, développé et édité par Crystal Dynamics et sorti en 2002. Un titre d'action-aventure vénérable et marquant de son temps, où nous réincarnons le célèbre vampire Kain. Ce second opus place son intrigue 400 ans après le premier. Le dirigeant de ce monde mourant voit ses pouvoirs réduits à néant par un personnage mystérieux, et il cherche sa vengeance dans le sang. À consommer donc sans modération et gratuitement sur Prime Gaming via un code GOG.

Endless Legend Definitive Edition (Application Amazon Games)

On enchaîne avec Endless Legend Definitive Edition, développé par Amplitude Studios, édité par SEGA et sorti en 2014. Il s'agit ainsi d'un 4X au tour par tour dans un univers fantastique. Nous y incarnons le dirigeant d'un peuple de notre choix entre plusieurs espèces fantastiques, et il nous appartiendra de les guider, d'explorer la vaste carte du monde, étendre son territoire, et si besoin d'exterminer les autres factions qui nous barrent la route. Un très bon 4X, à récupérer donc gratuitement sur Prime Gaming via un code pour l'application Amazon Games.

Gloomhaven (Epic Games Store)

Troisième jeu gratuit qui va bientôt quitter le service Prime Gaming, et pas des moindres, car on parle en effet de Gloomhaven, développé par Flaming Fowl Studios, édité par Plug In Digital et sorti en 2021. Il s'agit d'un RPG tactique basé sur le jeu de plateau éponyme très prisé. Il prend place dans un univers de dark fantasy, que vous pouvez explorer dans une bande de 2 à 4 mercenaires. Au programme, des donjons terrifiants, des forêts sombres et des grottes obscures abritant toutes sortes de créatures.

Mail Time (GOG)

On termine enfin sur une note plus joyeuse avec le quatrième jeu gratuit qui va bientôt quitter le catalogue Prime Gaming, avec Mail Time, un jeu indépendant développé par Kela van der Deijl. Nous y incarnons ainsi un apprenti facteur équipé d'un chapeau champignon dans un univers mignon et coloré. Le tout prend l'aspect d'un jeu aventure-plateformes tout en détente, où notre objectif est de délivrer les lettres des habitants du tranquille Grumblewood Grove. À récupérer gratuitement dans votre boîte aux lettres GOG via Prime Gaming.

Source : Prime Gaming