Les abonnés à Prime Gaming, vont pouvoir profiter de nouveaux jeux gratuits. Alors que certains se tourneront vers celui offert par l'Epic Games Store, d'autres pourront donc en récupérer deux grâce à Amazon ! En effet, cette nouvelle semaine voit double et vous fait ainsi cadeaux de deux titres qui ont largement fait leur preuve, à ajouter directement dans la bibliothèque de l'application du service de jeux à la demande.

Endless Space 2 est gratuit sur Prime Gaming

La semaine est décidément placée sous le signe de la stratégie en matière de jeux gratuits ! De fait, si Epic vous offre Civilization 6, c'est Endless Space 2 qui s'est avancé hier soir sur le service d'Amazon. Ce 4X au tour par tout vous emmène dans l'espace pour coloniser toute la galaxie.

Développé par le studio indé français Amplitude, Endless Space 2 profite de tout le savoir-faire des équipes dans ce genre de jeu. Ce jeu gratuit Prime Gaming propose ainsi un système complexe dans lequel vous prenez, au choix, la tête de l'une des 9 factions disponibles, et même plus que cela puisque Amazon vous fait cadeau de l'édition Definitive qui comprend tous les DLC.

Besiege, un autre jeu gratuit offert par Amazon

Dans un genre un peu différent, Besiege promet une expérience plus détendue, mais qui en appellera tout de même à votre réflexion. Le service d'Amazon mise en effet sur la variété avec ce jeu gratuit médiéval de construction. À vous de bâtir des armes de siège efficace pour attaquer vos adversaires.

Sorti en 2020, ce jeu gratuit Prime Gaming a connu un certain succès d'estime. Si on jette un œil à Steam, on peut voir qu'il culmine avec des « évaluations très positives ». D'ordinaire vendu à presque 15 €, c'est une bonne occasion de faire une découverte gratuite et de vous amuser aussi bien seul qu'en multijoueur. Profitez-en !