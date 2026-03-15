Tandis que Prime Gaming continue de déployer son programme de jeux gratuits pour ce mois de mars 2026, quatre titres en lice depuis un moment vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Quatre jeux gratuits bientôt plus disponibles sur Prime Gaming, dont des pépites

De genres très différents, les quatre jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent ceci dit un point commun : une date butoir fixée au 18 mars 2026 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux.

Ashworld (GOG)

On entre directement dans le vif du sujet des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec Ashworld, développé par Orangepixel, édité par Handy Games et sorti en 2017. Il s'agit en effet d'un survival post-apocalyptique qui plonge le joueur dans un monde dévasté où la survie passe par l’exploration, la récupération de ressources et le craft. Il faut alors fouiller des ruines, améliorer son équipement et affronter des ennemis particulièrement agressifs. Un jeu exigeant, qui récompense la patience et la débrouillardise, et qui séduira surtout les amateurs de défis. Monde de brut accessible gratuitement via un code GOG.

Gunslugs 2 (GOG)

Changement total d’ambiance avec le second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming : Gunslugs 2, également développé par Orangepixel, édité par HandyGames et sorti quant à lui en 2015. Ici, pas de monde post-apo horriblement dangereux, même dans ses aspects les plus ordinaires. Le jeu enchaîne en effet les niveaux explosifs, les armes dévastatrices et les ennemis par dizaines. Inspiré des films d’action des années 80 et 90, il propose plusieurs personnages jouables, des mondes variés et un chaos permanent. Un choix parfait pour ceux qui cherchent une expérience rapide, fun et sans prise de tête et à récupérer gratuitement à nouveau via un code GOG.

Hexguardian (Epic Games Store)

Place à un peu plus de finesse et de stratégie avec le troisième jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming : Hexguardian, développé par Split Second Games, édité par Yogcast Games et sorti en 2024. Ce titre prend quant à lui la forme d'un tower defense roguelite aux graphismes colorés et minimalistes, qui mélange stratégie, tactique et construction. Comme si protéger votre royaume et éliminer les menaces n'était pas suffisant, le jeu vous demande également de le reconstruire tuile par tuile. À vous donc de jouer les bâtisseurs gardiens gratuitement via un code Epic Games Store.

Around the World: Travel to Brazil - Collector's Edition (Legacy Games)

Le dernier jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming est enfin une des marottes du service d'Amazon Luna: Around The World Travel To Brazil, développé par Avi Games, édité par Legacy Games et sorti en 2023. Il s'agit en effet d'un puzzle game qui propose différents tableaux où il faudra dénicher des objets cachés et participer à des mini-jeux afin de découvrir le Brésil sous une forme ludique, qui plus est dans une Collector's Edition comprenant du contenu supplémentaire et diverses améliorations de type qualité de vie. Voyage au Brésil gratuit via un code Legacy Games.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.