Amazon a dévoilé la liste complète des nouveautés Luna et des jeux gratuits offerts avec Prime Gaming en août 2026. Entre productions françaises et licence iconique, voici le programme du mois.

Depuis plusieurs années maintenant, Amazon a ajouté une offre consacrée au jeu vidéo dans le cadre de son abonnement Prime. Pas besoin de débourser un seul centime supplémentaire, tout est inclus dans le service. Les abonnés peuvent en effet récupérer un peu moins d’une dizaine de jeux gratuits Prime Gaming chaque mois, en plus de profiter d’une sélection plus récente via Luna, son service de cloud gaming qui permet notamment de jouer à Dispatch, Kingdom Come Deliverance 2 et bien plus encore. Avec un certain retard, Amazon a enfin dévoilé l’ensemble des jeux gratuits Prime Gaming et Luna d’août 2026.

Tous les jeux gratuits Prime Gaming d'aout 2026

La sélection du mois se composera ainsi de 9 jeux gratuits, comme toujours, issus de tous horizons. Et comme les mois précédents, il n’y a plus vraiment de têtes d’affiche. Le programme s’appuie en effet surtout sur des productions indépendantes, généralement méconnues du grand public, à l’exception peut-être de Steelrising. Le souls-like de Nacon se déroulant pendant la Révolution française avait reçu un accueil plutôt favorable du public lors de sa sortie en 2022.

Certains jeux gratuits Prime Gaming d’août 2026 méritent malgré tout le détour, à l’instar de Clash: Artifacts of Chaos action-RPG mâtiné de souls-like, lui aussi édité par Nacon, bien noté par les joueurs. Vous y incarnez Pseudo, spécialiste des arts martiaux chargé de protéger une créature aux pouvoirs mystérieux alors que des ennemis toujours plus puissants tentent de le capturer. Voici sans plus attendre tous les nouveaux jeux gratuits Prime Gaming d’août 2026 :

Disponibles Right and Down (GOG) Hiveswap Friendsim (GOG) Pyramids and Aliens: Escape Room (GOG) Airship: Kingdoms Adrift (Games Store) Steelrising (Epic Games Store)



20 août avec Prime Gaming Royal Romances: Forbidden Magic (3P) Spray Paint Simulator (Amazon Games App)



27 août Havendock (Amazon Games App) Clash: Artifacts of Chaos (Epic Games Store)



Les nouveautés Amazon Luna d'août 2026

En plus des jeux gratuits Prime Gaming, qui doivent être réclamés afin d’être conservés, Amazon étend son offre avec Luna, son service de cloud gaming. Ce dernier permet, pour rappel, de pouvoir lancer une sélection de jeux depuis un appareil compatible sans avoir besoin de l’installer, comme Hogwarts Legacy, Indiana Jones et le Cercle Ancien ou encore Fallout 4. Cinq nouveaux jeux rejoindront ainsi le catalogue en août, dont deux des derniers Assassin’s Creed, qui arriveront à une date encore indéterminée. Voici donc toutes les nouveautés Amazon Luna en août 2026 :

Bluey: The Videogame - disponible

Disney/Pixar Brave: The Video Game - disponible

Disney/Pixar: WALL-E - disponible

Assassin’s Creed Valhalla - août 2026, sans date précise

Assassin’s Creed Mirage - août 2026, sans date précise

Source : Amazon