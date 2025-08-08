C’est une routine qui s’installe confortablement depuis quelques années. Amazon se forge une solide réputation auprès des joueuses et des joueurs grâce à Prime Gaming. Ce service dédié aux jeux vidéo et directement inclus dans l’abonnement de son site de e-commerce permet en effet de récupérer entre une dizaine et une vingtaine de jeux gratuits par mois. Des titres de divers calibres, allant de AAA assez récents, à de petites productions indépendantes acclamées, en passant par des classiques qui ont marqué toute une génération. Chaque jeu est alors déployé par vagues tous les jeudis soirs, et dès lors qu’ils sont réclamés dans les temps, ils sont conservés à vie sur la plateforme sur laquelle les codes donnés doivent être enregistrés. Une bonne affaire pour les joueurs PC, donc. Il est temps de découvrir l’ensemble des jeux gratuits Prime Gaming du mois d’aout 2025.

Voici tous les jeux gratuits Prime Gaming d'aout 2025

Le mois dernier, Amazon avait frappé fort à l'occasion des Prime Day. Pour célébrer l’événement qui se tient sur son site marchand, le géant américain aime offrir plus de jeux par surprises, qui permettent dans la foulée de promouvoir Prime Gaming. Retour à la normale en août 2025 avec un cru qui sera forcément moins marquant, sauf surprise de dernière minute. Ce sont donc douze jeux gratuits Prime Gaming qui se rendront disponibles en quatre temps, soit chaque semaine. La tête d’affiche n’est autre qu’un classique de la simulation : Civilization 3, accompagnée de THIEF: Definitive Edition qui plaira sans doute aux amateurs d’infiltration. Malgré l’absence de grands noms et de titres récents, on y trouve quelques bonnes productions, à l’instar de Labyrinth City, un jeu de puzzle façon « Où est Charlie ? ». Voici sans plus attendre l’ensemble des jeux gratuits Prime Gaming d’aout 2025 :

Les jeux gratuits disponibles dès maintenant

Sid Meier's Civilization® III Complete (GOG)

THIEF: Definitive Edition (GOG)

The Academy: The First Riddle (Amazon)

Les jeux gratuits Prime Gaming du 14 août

Filthy Animals | Heist Simulator (Epic Games Store)

FATE: The Traitor Soul (GOG)

Necroking (GOG)

Tin Hearts (GOG)

Les jeux gratuits du 21 août

Silver Box Classics (GOG)

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (Amazon)

Les jeux gratuits Prime Gaming du 28 août

Fantasy Empires (GOG)

Heroes of Loot 2 (GOG)

City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector's Edition (Legacy)

Les jeux gratuits d'aout 2025 ©Amazon

Les jeux gratuits Amazon Luna d'août 2025

En plus des jeux gratuits Prime Gaming d'août 2025, l’ensemble des abonnés aura le droit à quelques productions supplémentaires via Amazon Luna, le service de Cloud Gaming. Il y a de bons titres indépendants, dont l’excellent Overcooked 2, Windjammers 2 ou encore le récent action-RPG Dungeons of Hinterberg.

Saints Row®: The Third

Smurfs Kart, The Smurfs — Mission Vileaf

Garfield Lasagna Party

SkateBIRD

Monster Truck Championship — Rebel Hunter Edition

Overcooked! 2

El Hijo

Giana Sisters: Twisted Dreams

Monster Harvest

Oddsparks: An Automation Adventure

Dungeons of Hinterberg

Windjammers 2

THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH

Source : PrimeGaming