Amazon Luna, anciennement Prime Gaming, vous offre un trio des jeux gratuits à garder à vie. Ils n'attendent que vous, alors ne tardez pas à les récupérer où il sera trop tard.

Tous les jeudis, les jeux gratuits s'amoncèlent pour les joueuses et joueurs PC. Prime Gaming, qui s'est renommé dernièrement Amazon Luna, rivalise avec l'Epic Games Store via son abonnement. Comme son concurrent, il vous propose de récupérer des titres que vous pourrez ensuite garder à vie. Une belle occasion à saisir, d'autant plus que cette fois il y en a trois et qu'ils valent plutôt le détour. Il y a même une licence culte dans le lot.

Trois jeux gratuits grâce à Amazon Luna pour finir le mois de février 2026

Amazon a beau avoir renommé le nom de son service Prime Gaming, il ne perd rien de ses habitudes. Ainsi, chaque semaine, votre abonnement Prime vous permet de récupérer une sélection de jeux gratuits. Ceux-ci restent ensuite disponibles à vie, sans forcément avoir besoin de garder votre souscription. En effet, le système repose sur un partenariat avec d'autres boutiques, comme Epic et GOG, sur lesquelles vous avez simplement besoin d'un compte gratuit.

Pour la nouvelle fournée de jeux gratuits arrivée dans la soirée du 26 février, Prime Gaming vous fait cadeau de trois titre. Une belle façon de conclure la sélection du mois, d'autant qu'il y en a pour tous les goûts. Préparez-vous pour des combats intergalactiques dans Rebel Galaxy Outlaw, une guerre plus réaliste dans Total War Attila et des discussions passionnantes avec les personnages de Tavern Talk.

Rebel Galaxy Outlaw, un jeu gratuit de science-fiction sur Amazon Luna

Ce n'est pas Star Wars, mais ça y ressemble. Préquelle d'une licence débutée il y a 11 ans déjà, Rebel Galaxy Outlaw propose un univers de science-fiction qui a de quoi faire briller les yeux des fans de l'univers lancé par George Lucas. Ce jeu solo développé par Double Damage Games vous invite à vous balader dans un vaste monde ouvert parsemé de missions scénarisées. À bord de votre vaisseau, vous prendrez part à des combats aériens spectaculaires et remplirez des livraisons de marchandises qui peuvent se révéler périlleuses. Pour avoir ce jeu gratuit, vous n'aurez besoin que d'un compte GOG en plus de Prime Gaming.

Total War Attila, la guerre à grande échelle offerte par Prime Gaming

Plus terre à terre, Total War Attila fait une belle incursion dans les jeux gratuits du 26 février sur Prime Gaming. Neuvième volet de la célèbre licence de RTS, ce concurrent à Age of Empires vous embarque ici dans l'une de ses meilleures moutures. Plongez dans l'Empire romain entre la fin de l'Antiquité et le Moyen Âge, à l'époque des invasions barbares. Standalone de Rome 2, le jeu gratuit vous propose toujours un gameplay de conquête très varié, mais apporte quelques améliorations supplémentaires, en particulier les arbres de famille et de technologie. Grâce à Amazon Luna et l'Epic Games Store, vous allez pouvoir le récupérer gratuitement et le garder à vie.

Tavern Talk, le jeu gratuit indépendant à garder à vie avec Prime Gaming

Amateurs de fantasy et de jeux narratifs, Tavern Talk est le jeu gratuit qu'il vous faut. Ce visual novel particulièrement aux connaisseurs de titres comme Coffee Talk. Sorti en 2024, vous y incarnez un aubergiste servant toute une galerie de personnages issus du folklore médiéval. Ainsi, vous suivez le récit de leurs péripéties et leur préparez des boissons qui influencent même leurs statistiques. Entretenez en plus de bons rapports avec eux avec vos clients pour, éventuellement, leur demander de vous ramener des trésors de leurs aventures. Pas besoin d'autre compte quelconque pour profiter de ce titre. En effet, il s'ajoutera directement à votre ludothèque Prime Gaming.