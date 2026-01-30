Il est une nouvelle fois temps de faire le plein de jeux gratuits grâce à Amazon Luna, anciennement connu sous le nom de Prime Gaming. Le service réservé aux abonnés Amazon Prime permet non seulement de jouer à une large sélection de jeux, mais également de récupérer des jeux gratuits qu'il est possible de garder à vie. Aujourd'hui, ce sont trois très bons jeux qui sont offerts, dont l'un est tiré d'une licence archi culte.

Trois nouveaux jeux gratuits grâce à Prime Gaming d'Amazon Luna

Comme toujours avec les jeux gratuits offerts par Amazon Luna, il vous faudra des comptes sur d'autres plateformes, ici GOG. Le fonctionnement reste le même qu'avec Prime Gaming : vous récupérez les jeux depuis la page de l'offre, suivez la redirection et pouvez ajouter votre jeu à votre bibliothèque associée. Cette semaine, les trois nouveaux jeux gratuits offerts sont tous très différents mais non moins excellents dans leur genre. Il y a de l'action avec Al-Qadim The Genie's Curse et Elderborn, ainsi que de la gestion et construction de ville avec Technotopia.

Al-Qadim The Genie's Curse (GOG)

(GOG) Elderborn (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Technotopia (appli Amazon)

Technotopia, l'IA au service de l'utopie

Construire une utopie grâce à une IA ultra intelligente, voici le pitch proposé par ce premier jeu gratuit offert via le remplaçant de Prime Gaming. Technotopia est un city builder d'un nouveau genre qui mélange stratégie, gestion et jeu de cartes. Sur une vaste grille composée de tuiles, il faudra poser divers bâtiments tirés au sort depuis un deck de cartes aléatoire en faisant attention à ce que les bâtiments liés les uns aux autres se complètent pour maximiser les gains de ressources et débloquer des améliorations. Durant la partie, des événements aléatoires viendront également pimenter les choses, vous obligeant à prendre des décisions réfléchies. Des choix qui auront forcément un impact sur la suite. Technotopia est gratuit via Prime Gaming d'Amazon Luna jusqu'au 4 mars 2026. Une fois réclamé, vous pouvez l'ajouter définitivement à votre collection sur l'application d'Amazon.

Elderborn, la baston au goût de métal

Second jeu gratuit offert par le nouveau Prime Gaming, Elderborn est un slasher d'action fantasy débridé qui plaira non seulement aux amateurs de baston mais aussi aux fans de métal. Comme Hellsinger, Elderborn accompagne ses séquences d'action ultra dynamiques avec de bons gros morceaux de métal. Pas de flingue ni quoi que ce soit de lié au rythme toutefois, Elderborn propose un gameplay plus classique et immédiat et fait surtout la part belle aux combats brutaux et viscéraux au corps-à-corps avec pas moins de 11 armes blanches différentes. Plusieurs critiques du jeu le définissent comme un successeur spirituel de Dark Messiah et Dark Souls, tandis que les notes sont globalement très positives. Le jeu a même reçu quelques prix. Vous pouvez de toute façon l'ajouter gratuitement à votre bibliothèque GOG jusqu'au 4 mars 2026 grâce au service Prime Gaming d'Amazon Luna.

Al-Qadim, une licence culte dans les jeux gratuits Prime Gaming

Dernier jeu gratuit de cette sélection et pas des moindres, Al-Qadim The Genie's Curse est un action-RPG très old school tiré de la licence légendaire Donjons & Dragons. Dans ce jeu, vous incarnez le fils d'un sultan dont le clan a perdu de sa superbe. Vous devrez lutter pour affronter les puissants Seigneurs Génies et laver l'honneur de votre famille. Rare pour l'époque, le jeu propose des combats dynamiques en temps réel et un zeste de RPG. Une expérience à l'ancienne qui peut parfois être quelque peu difficile, mais rien d'insurmontable. Al-Qadim The Genie's Curse est gratuit via le service Prime Gaming d'Amazon Luna et peut être ajouté définitivement à votre bibliothèque GOG jusqu'au 4 mars 2026.





Source : Amazon Luna