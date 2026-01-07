Comme chaque mois, les abonnés à Amazon Prime peuvent profiter de tout un tas de jeux gratuits grâce à Amazon Luna, ex-programme connu sous le nom de Prime Gaming. Ce service bonus, compris dans l'abonnement, propose une large sélection de jeux jouables sans frais supplémentaires via le cloud et ce, sur toute plateforme compatible. En supplément, comme pour Prime Gaming, des jeux gratuits sont offerts et téléchargeables sur différentes plateformes. Pour débuter l'année 2026, le service d'Amazon met le paquet avec de très gros jeux et il y en aura clairement pour tous les goûts.

Les jeux gratuits Prime Gaming de janvier 2026

En tant qu'abonné Amazon Prime, vous pourrez donc profiter de jeux gratuits sans aucune condition en vous rendant sur la page d'Amazon Luna, là où vous trouviez vos jeux Prime Gaming. Malgré ce changement de nom, les avantages restent exactement les mêmes. Amazon propose une sélection de jeux à enregistrer sur vos plateformes de jeux favorites comme GOG, l'Epic Games Store ou encore Steam et la plateforme d'Amazon directement. Ce mois-ci, de gros jeux sont offerts comme le très bon Civilization 6, 4X par excellence, mais également quelques pépites comme Harold Halibut, un jeu narratif absolument sublime, et le surprenant Technotopia qui mélange habilement la construction de ville au deck-building dans un jeu de stratégie très intéressant qui nous met dans la peau d'une IA en roue libre.

Disponible dès maintenant Civilization 6 - (GOG) - 4X, Stratégie, Gestion Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition - (GOG) - narratif, point & click, puzzle

15 janvier Brigador Up-Armored Deluxe - (GOG) - roguelite, vue isométrique Gunslugs Rogue Tactics - (GOG) - plateforme, jeu de tir, 2D DeathKeep - (GOG) - Dungeon crawler, retro, Dungeons & Dragons

22 janvier Harold Halibut - (GOG) - narratif, aventure, énigme D&D Stronghold Kingdom Simulator - (GOG) - stratégie, retro, Dungeons & Dragons

29 janvier Al-QadimThe Genie's Curse - (GOG) - action, rétro, Dungeons & Dragons Technotopia - (Amazon Games App) - stratégie, deck builder, construction de ville ELDERBORN - (GOG) - action ultra nerveuse, fantasy, difficile



Les jeux gratuits supplémentaires d'Amazon Luna de janvier 2026

En plus des jeux gratuits téléchargeables comme avec Prime Gaming, les abonnés à Amazon Prime peuvent profiter d'une sélection de jeux jouables via le cloud grâce à Amazon Luna. Comme chaque mois, de nouveaux jeux rejoignent le catalogue et, pour cette nouvelle année, il y a du très lourd. On retrouvera par exemple le premier Alan Wake ainsi que Death Stranding, mais également le très bon Hot Wheels Unleashed 2 et la bonne surprise indé horrifique Tormented Souls, pour ne citer qu'eux.