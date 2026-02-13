Même s'il a changé de nom, le service Prime Gaming existe toujours au sein d'Amazon Luna. Chaque mois, de nombreux jeux sont offerts aux abonnés d'Amazon Prime, qui peuvent alors les enregistrer sur différentes plateformes comme l'Epic Games Store, GOG ou encore l'application Amazon Games, et les garder définitivement. Quelques jours après avoir lâché Tiny Tina's Wonderlands et Dread Templar, qui sont d'ailleurs toujours disponibles, Amazon Luna offre deux nouveaux jeux, dont un très bien noté qui pourrait bien vous garder accroché à votre écran.

Un jeu addictif offert par Prime Gaming d'Amazon Luna

Le premier jeu gratuit offert via Prime Gaming d'Amazon Luna est un titre de stratégie dont la boucle de gameplay risque de vous rendre accro. Hexguardian est un tower defense roguelite aux graphismes colorés et minimalistes, qui mélange stratégie, tactique et construction. Comme si protéger votre royaume et éliminer les menaces n'était pas suffisant, le jeu vous demande également de le reconstruire tuile par tuile.

Ainsi, il faudra générer un maximum de ressources pour étendre ses frontières et bâtir un vaste empire en choisissant judicieusement les améliorations et bâtiments. Pour se défendre, il faudra non seulement construire des tours, mais aussi recruter une armée et utiliser de puissants sorts. Un vaste arsenal est mis à votre disposition, mais il faudra une fois encore faire les bons choix. Hexguardian peut être récupéré gratuitement via les jeux Prime Gaming d'Amazon Luna jusqu'au 18 mars 2026. Vous pourrez ensuite l'ajouter définitivement à votre collection de jeux sur l'Epic Games Store.

Un puzzle game qui va vous faire voyager

L'autre jeu gratuit proposé par le service Prime Gaming d'Amazon Luna fera quant à lui appel à votre sens de l'observation et à votre curiosité. Around The World Travel To Brazil est un puzzle game qui propose différents tableaux où il faudra dénicher des objets cachés. Vous pourrez aussi jouer à une multitude de mini-jeux. Vous découvrirez ainsi le Brésil sous toutes ses coutures à travers une trentaine de paysages différents. Du mont Pain de Sucre iconique en passant par la ville de Rio de Janeiro, les plages de sable blanc et bien évidemment la jungle, sa faune et sa flore endémiques. Vous pouvez récupérer Around The World Travel To Brazil dans son Édition Collector jusqu'au 18 mars 2026 via la bibliothèque Prime Gaming d'Amazon Luna. Vous pourrez ensuite ajouter le jeu à votre collection sur la plateforme Legacy Games et le garder définitivement.