Tandis que Prime Gaming déroule en ce moment son planning de jeux gratuits de novembre 2025, un tel arrivage implique fatalement que d'autres jeux gratuits présents depuis un moment doivent partir pour leur laisser la place. En l'occurrence, il est question de deux très bons titres qui vont partir dans les prochains jours.

Deux très bons jeux gratuits bientôt sur le départ chez Prime Gaming

De genres très différents, les trois jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent vont en effet bientôt quitter le service et partagent un point commun : une date butoir fixée au 12 novembre 2025 avant qu'ils ne soient plus disponibles gratuitement. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux par ordre alphabétique.

Afterimage (Amazon Games)

On commence donc cette liste des jeux gratuits Prime Gaming qui vont bientôt partir avec Afterimage, développé par Aurogon Shanghai et édité par Maximum Entertainment. Il s'agit d'un solide metroidvania en 2D où nous incarnons Aros, une guerrière amnesique qui tente de recevouvrer sa mémoire dans un monde fantastique en ruine. Le titre pourrait ainsi être une aventure complémentaire à Hollow Knight Silksong, en proposant un gameplay nerveux, une personnalisation extrêmement poussée, et une direction artistique qui ne manque certainement pas de charme. Vous pouvez donc le récupérer gratuitement jusqu'au 12 novembre 2025, via un code Amazon Games App.

Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York (Epic Games Store)

Place ensuite au second et dernier jeu gratuit qui va également quitter Prime Gaming le 12 novembre 2025 avec un titre issu du ligagne prestigieux de la licence de jeu de rôle Vampire the Masquerade : Reckoning of New York, développé par Draw Distance, édité par Plug In Digital et sorti en 2024. Il s'agit en l'occurrence de la suite de Coteries of New York et Shadows of New York. Comme eux, il est donc question d'un jeu purement narratif qui vous place dans la peau d'un membre des clans new-yorkais. Au milieu d'un terrain politique en déliquescence, vous devrez survivre et exploiter vos pouvoirs dans votre intérêt. Embrassez le vampire qui est en vous gratuitement via un code Epic Games Store.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.