Les abonnés à Amazon vont devoir se dépêcher pour récupérer les jeux gratuits disponibles via Prime Gaming s'ils veulent les garder à vie. Ce serait dommage de passer à côté.

Tous les mois, Prime Gaming offre de nouveaux jeux gratuits, en partenariat entre autres avec l'Epic Games Store. Mais, il faut bien penser à récupérer ces cadeaux à temps afin de pouvoir les garder définitivement sans passer à la caisse. Deux titres ne seront bientôt plus disponibles grâce à Amazon. Foncez les réclamer avant le 3 septembre 2025, d'autant qu'ils valent vraiment le détour !

The Abandoned Planet, un sublime jeu gratuit

Le premier jeu gratuit Prime Gaming va particulièrement plaire aux nostalgiques ! Il s'agit de The Abandoned Planet, une aventure en pixel art qui n'a rien à envier aux productions LucasArt, Flashback et autres Another World qui étaient en vogue dans les années 1990. Il peut rejoindre votre bibliothèque Amazon jusqu'au 3 septembre.

Ajouté sur Prime Gaming en juin dernier, The Abandoned Planet vous place dans la peau d'une astronaute échouée sur une planète lointaine. Sous forme de point-and-click, vous devrez explorer votre environnement et résoudre des énigmes pour pouvoir rentrer chez vous. Le jeu fêtait son premier anniversaire pas plus tard qu'hier, alors quel meilleur moment pour le découvrir ?

Paquerette Down the Bunburrows est offert sur Prime Gaming

Le deuxième jeu gratuit Prime Gaming, disponible jusqu'au 3 septembre prochain, va lui aussi faire battre le cœur des amateurs de rétrogaming qui aiment se triturer les méninges. Il se nomme Pâquerette Down the Bunburrows et on peut dire qu'il est on ne peut plus atypique.

Pâquerette Down the Bunburrows vous met au défi de capturer des lapins avant qu'ils ne sautent dans leur terrier. Dans une réalisation en pixel art digne de l'ère 16 bit, trouvez le meilleur chemin à emprunter pour parvenir à mettre la main sur l'animal.

Cette fois, le jeu est à récupérer à l'aide de l'Epic Games Store. Il vous faudra donc un compte gratuit sur la plateforme, puis le lier avec Prime Gaming afin d'ajouter Pâquerette Down the Bunburrows à votre bibliothèque. Vous le garderez ensuite à vie dessus ! Mais ne tardez pas, vous avez jusqu'à mercredi prochain pour le faire.