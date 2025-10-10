Les avantages Amazon ont de quoi intéresser les gamers ! Le service Prime Gaming offre une fois de plus des jeux gratuits issus de licences très populaires.

Des cadeaux à ne pas louper. Les abonnés à Amazon vont se régaler grâce aux nouveautés offertes via Prime Gaming. Hier soir, deux jeux gratuits se sont rendus disponibles. Une fois n'est pas coutume, ils valent véritablement le détour. Il ne vous reste donc plus qu'à les récupérer pour ensuite les garder à vie et en profiter quand vous le souhaitez.

Deux jeux gratuits de plus avec Prime Gaming

Le mois d'octobre va être bien fourni pour les abonnés Amazon. Tous ont accès au service Prime Gaming qui vous permet de jouer à la demande avec le catalogue Luna, mais aussi de récupérer des jeux gratuits. Ceux-ci sont mis à récupérer soit directement sur la plateforme, ou alors via un code avec un store partenaire qui ne vous demandera que d'ouvrir un compte gratuit dessus.

Le 9 octobre, ce sont deux nouveaux jeux gratuits qui ont rejoint Prime Gaming. Ils devraient plaire, puisqu'issu de licences cultes l'un comme l'autre. Le premier, X-Com 2, sera à récupérer grâce à un code GOG. Le second, Vampire The Masquerade — Reckoning of New York, est offert pour l'Epic Games Store, ce qui ne vous demandera qu'une chose : relier votre compte entre les deux services d'un clic pour recevoir votre cadeau.

© Amazon Prime Gaming.

Xcom 2, une suite incontournable sur Prime Gaming

Suite d'Enemy Unknown, Xcom 2 fait partie des nouveaux jeux gratuits de Prime Gaming. À l'image de sa licence, ce titre futuriste devrait plaire aux amateurs de science-fiction et d'aliens. Ici, les extraterrestre ont envahi la Terre et imposé leur domination. Mais notre espèce n'est pas prête à se laisser faire.

Très bien accueilli par la critique, Xcom 2 s'inscrit dans la droite lignée de son prédécesseur. Ce jeu tactique au tour par tour a su se démarquer grâce à son gameplay en deux phases : l'une centrée sur la gestion, l'autre sur l'action. Prenez part à la résistance terrestre en le récupérant gratuitement via un code GOG offert par Prime Gaming.

Vampire The Masquerade Reckoning of New York, un jeu gratuit d'une licence culte

Ça aussi, c'est une licence qu'on ne présente plus. Vampire the Masquerade est devenu un jeu de rôle incontournable, y compris dans le paysage vidéoludique grâce à toutes ses itérations. Prime Gaming vous fait donc la grâce du coût d'un des derniers opus, Reckoning of New York sorti en 2024, en vous l'offrant parmi ses jeux gratuits du mois.

Vampire the Masquerade Reckoning of New York est la suite de Coteries of New York et Shadows of New York. Comme eux, il s'agit-là d'un opus purement narratif qui vous place dans la peau d'un membre des clans new-yorkais. Au milieu d'un terrain politique en déliquescence, vous devrez survivre et exploiter vos pouvoirs dans votre intérêt. Amazon vous l'offre comme jeu gratuit à récupérer sur l'Epic Games Store.