En plus des jeux gratuits à venir dans le cadre de son planning du mois de juillet 2025, Prime Gaming se fend encore de jeux gratuits surprise à récupérer pour fêter l'événement Prime Day annuel, qui commence ce 8 juillet pour se terminer le 11 juillet. À cet effet, voyons donc les titres proposés sans surcoût aux abonnés des services d'Amazon, mais pendant une durée plus ou moins limitée.

Quatre très gros jeux gratuits surprise sur Prime Gaming pour fêter le Prime Day

En réalité, un seul jeu gratuit surprise offert par Prime Gaming n'est disponible que durant la période du Prime Day. Les trois autres sont cela dit de leur côté disponibles seulement pour le mois de juillet en cours. Présentons donc chacun des jeux en lice par ordre de priorité.

Football Manager 24 (Epic Games Store)

Football Manager 2024 est ainsi gratuit via Prime Gaming seulement aujourd'hui et jusqu'au 11 juillet, et vous permet d'incarner un véritable patron d'une ou plusieurs équipes de foot, et d'entraîner des joueurs pour les emmener au sommet. À ce jour, il s'agit clairement de l'opus le plus abouti de la franchise, grâce à des années d'expérience dans la conception de la franchise. Si vous aimez le foot et les jeux de gestion, vous trouverez difficilement une meilleure alchimie entre les deux. D'autant que le titre s'est garni en nouveautés à chaque saison, pour rendre l'expérience toujours plus poussée. Lancement de la saison Prime Day gratuitement via un code Epic Games Store.

Amnesia: The Dark Descent (Epic Games Store)

Les trois prochains jeux gratuits surprise proposés par Prime Gaming le sont quant à eux jusqu'à la fin du mois. À commencer par l'excellent et terrifiant Amnesia: The Dark Descent, un survival horror sorti en 2010 et développé par Frictional Games de très bonne facture à la première personne centré sur l'immersion, l'exploration, et la folie à l'état pur. Vous pouvez l'obtenir gratuitement via un code Epic Games Store... si vous l'osez.

Marvel's Midnight Suns (Epic Games Store)

Changement d'ambiance avec ce jeu gratuit surprise bien plus récent offert par Prime Gaming, puisqu'il s'agit de Marvel's Midnight Suns, sorti en 2022 et développé par Firaxis (XCOM). Comme son nom l'indique, vous contrôlerez de nombreux super-héros iconiques de Marvel au sein des Midnight Suns, dont la mission est d'arrêter la démone Lilith. Pour cela, vous les commanderez avec le Chasseur, votre propre super-héros, et gérerez votre équipe en nouant des liens avec eux, et en menant des combats mélangeant jeu de stratégie tactique et jeu de cartes. Un très bon jeu vidéo Marvel en somme, à récupérer gratuitement avant la fin du mois via une code Epic Games Store.

Star Wars Jedi Knight Dark Forces II (Epic Games Store)

On termine en beauté avec un vénérable titre, mais toujours aussi bon aujourd'hui, et offert en jeu gratuit surprise par Prime Gaming : Star Wars Jedi Knight Dark Forces II, développé par LucasArts et sorti en 1997. Dark Forces II est ainsi la suite directe d'un des plus grands FPS de toute la saga Star Wars, aux commandes de Kyle Katarn, mais cette fois à la troisième personne. Ce titre plaçait avec brio les premiers jalons vers l'emblématique série Jedi Knight, et notamment le toujours aussi excellent Jedi Academy sorti en 2003. Plongée nostalgique et gratuite dans la Force avant la fin du mois via un code Epic Games Store.

Source : Prime Gaming