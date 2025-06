Chaque jeudi est l'opportunité de récupérer des jeux gratuits sur PC. On en a pris l'habitude grâce à l'Epic Games Store. Toutefois, ce n'est pas le seul revendeur à faire des cadeaux ; Amazon aussi s'est mis sur le coup au travers de son service Prime Gaming pour les abonnés. Ainsi, hier soir, ce sont trois nouveaux titres qui ont été mis à disposition. Non seulement ils sont très bien notés, mais une fois récupérés, vous pourrez les garder à vie !

Trois jeux gratuits très bien notés vous attendent

Amazon a largement diversifié ses activités, notamment avec ses avantages Prime. Par exemple, ils vous donnent accès à tout un tas de films et séries via le catalogue de SVOD. Mais ce que certains savent moins, c'est qu'il y a également tout un pan gaming avec votre abonnement. D'une part, vous avez le catalogue de jeux à la demande (Luna). D'autre part, vous avez des jeux offerts chaque semaine à garder à vie !

On termine donc le mois de juin sur Prime Gaming avec trois nouveaux jeux offerts. Pour ceux-ci, vous aurez seulement besoin d'un compte gratuit sur GOG et sur Legacy Games. Ainsi, vous pourrez rentrer les codes cadeaux donnés par le service Amazon afin de les récupérer. Et vu les noms, ce serait dommage de passer à côté. Au programme : un opus de Thief, un jeu inspiré de Doom et un casse-tête très original.

© Amazon.

Thief Deadly Shadows est offert grâce à Prime Gaming et GOG

Beaucoup aimeraient voir le retour de Thief avec un nouvel opus. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment au programme. Mais qu'à cela ne tienne ! Prime Gaming vous donne l'opportunité de redécouvrir la saga. Après Thief 2 la semaine dernière, c'est au tour du troisième opus, Deadly Shadows de s'offrir à vous.

Grâce à un partenariat avec GOG, vous pouvez récupérer Thief Deadly Shadows dans le cadre de votre abonnement à Prime Gaming. Ce troisième volet reprend les mécaniques d'infiltration des précédents pour une aventure sombre à la recherche d'artefacts mystérieux, avec des segments en monde ouvert qui apporte de la fraîcheur à la série.

© Eidos et Square Enix / Ion Storm.

Jupiter Hell, un jeu gratuit à ne pas louper

Les roguelike ont le vent en poupe ces dernières années ! Nous avons vu pas mal de AAA se succéder sur le marché, faisant même de l'ombre à certains jeux indé pourtant prometteur. C'est cas par exemple de Jupiter Hell, l'un des trois jeux actuellement offerts par Prime Gaming.

Laissez-vous débarquer sur l'une des lunes de Jupiter pour une aventure infernale. Jupiter Hell est un roguelike dont l'ambiance est largement inspirée de Doom ! Enchaînez alors les affrontements sur cette base spatiale dans une vue très vintage en top-down. Là aussi, c'est une belle découverte à faire grâce à Prime Gaming et GOG.

Gallery of Things Reveries est offert grâce à Prime Gaming

Changeons complètement d'atmosphère pour le troisième et dernier jeu offert par Prime Gaming ! Il s'agit cette fois d'un jeu de puzzle plutôt atypique. Du nom de Gallery of Things Reveries, il mêle énigme et œuvres d'art pour des casse-tête qui en plein la vue.

Reposant et stimulant à la fois, ce Gallery of Things Reveries est un peu passé inaperçu à sa sortie, en 2023. C'est donc le moment pour lui de se faire connaître grâce à Prime Gaming. Accessible via votre abonnement, vous pourrez le retrouver dans le catalogue de Legacy Games.