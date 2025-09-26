Une nouvelle fournée de jeux gratuits vous est offerte par Prime Gaming au travers de l'abonnement Amazon. C'est le moment de les récupérer pour pouvoir les garder à vie.

Chacun son tour ! Après Steam et l'Epic Games Store, c'est au tour d'Amazon de vous gâter. À travers son service Prime Gaming, vous pouvez toutes les semaines profiter de nouveaux jeux gratuits que vous pourrez ensuite garder à vie. Pour cette fois, ce sont deux titres qui s'offrent à vous. Prenez soin de les récupérer dans les temps et ils seront à vous définitivement.

Deux jeux gratuits pour vous grâce à Prime Gaming

Certains l'ignorent encore, mais l'abonnement Amazon permet d'accéder à tout un tas de services. Le plus connu est évidemment Prime Video. De leur côté, les joueuses et joueurs n'ont pas été oubliés. Un service de jeux à la demande et de jeux gratuits, Prime Gaming, est également accessible à tous. Ainsi, vous pouvez jouer librement au catalogue de Luna et récupérer chaque semaine de nouveaux titres à garder à vie.

Prime Gaming fonctionne qui plus est par partenariat. Si certains jeux gratuits rejoignent directement votre ludothèque Amazon, d'autres seront mis à disposition sur des plateformes externes, en général via un code. Pour cette semaine, vous aurez besoin d'un compte gratuit Legacy Games pour profiter du deuxième titre offert.

© Amazon.

Pixel Cafe, un jeu gratuit très bien noté des joueurs

Même si un jeu est parfois méconnu, il peut tout de même avoir une belle réputation. C'est le cas de Pixel Cafe, noté 8,2/10 par les joueurs sur Metacritic et affublé d'évaluations « très positives » sur Steam. Sorti fin 2023, ce jeu gratuit de Prime Gaming, tout en pixel art, est idéal à découvrir alors que l'automne s'installe et que les jours se rafraîchissent.

Comme son nom l'indique, Pixel Cafe vous place à la tête d'établissements de type bars ou cafés. Une bonne partie du gameplay consiste en leur gestion, de la préparation des boissons et des plats, jusqu'au service des clients. L'autre versant de l'expérience est bien plus narrative, prenant un véritable aspect de visual novel pour explorer un parcours sur trois générations, au prisme des liens familiaux et d'une quête d'identité. Le jeu gratuit est à ajouter d'un clic à votre bibliothèque Amazon sur Prime Gaming.

Mystical Riddles Ghostly Park, une autre aventure narrative en cadeau sur Prime Gaming

Le second jeu gratuit qui a débarqué hier soir dans l'abonnement Prime Gaming est issu d'un catalogue avec lequel le service collabore très souvent, à savoir Legacy Games. Comme souvent avec cet éditeur, il s'agit d'un titre qui repose grandement sur son scénario et un système d'énigme. Son nom risque d'ailleurs de parler à certain puisqu'il est issu de la saga des Mystical Riddles.

Ainsi, Prime Gaming vous fait cadeau d'un code pour accéder à la Collector's Edition de Mystical Riddles Ghostly Park. Plongez dans un jeu à l'aura surnaturelle, pour élucider le mystère autour d'un parc d'attractions abandonné. Dans la peau d'Allison, à vous de mener l'enquête pour découvrir ce qui est arrivé à sa sœur disparue. Profitez en outre de contenus additionnels, dont un chapitre bonus, avec cette version complète du jeu gratuit à récupérer sans tarder.