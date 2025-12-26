Prime Gaming a encore un dernier jet de jeux gratuits à offrir avant la fin de l'année, avec notamment Deus Ex: Mankind Divided dans le lot. Avant cela, on a cependant eu cette semaine droit à l'ajout d'un duo proprement explosif de jeux gratuits, qui font un retour radioactif sur le service d'abonnement d'Amazon pour accompagner les fêtes. Voyons tout cela plus en détail.

Le tout premier Fallout fait un retour explosif et gratuit sur Prime Gaming

On commence en effet en trombe avec le premier titre de l'avant-dernière vague de jeux gratuits de décembre 2025 sur Prime Gaming avec Fallout premier du nom, développé par Black Isle Studios, édité par Interplay et sorti en 1997. Quelques semaines après la sortie de la saison 2 de sa série Prime Video, le mastodonte américain a décidé d’offrir l’épisode initiatique. Un titre bien différent des jeux plus récents, puisqu’il ne prend pas la forme d’un FPS/TPS, mais bien d’un CRPG qui avait révolutionné le genre à son époque.

Ici, les joueurs doivent explorer, aux commandes d'un Résident d'Abri à la recherche d'une nouvelle capsule de purification d'eau, les ruines dévastées d’une civilisation américaine qui était autrefois à son apogée, mais bloquée culturellement dans les années 50. Les fans qui découvriraient pour la première cet épisode retrouveront le fameux SPECIAL, des personnages hauts en couleur et évidemment des choix qui auront un impact sur le reste de l’histoire. Un retour postapo tout en nostalgie gratuit sur Prime Gaming via un code GOG jusqu'au 26 janvier 2026.

Le second épisode également offert sans débourser une seule capsule

On enchaîne donc par le second titre de l'avant-dernière vague de jeux gratuits de décembre 2025 sur Prime Gaming, et il s'agit donc de la suite directe du premier : Fallout 2, également développé par Black Isle Studios, édité par Interplay et sorti en 1998. Encore aujourd'hui, ce deuxième épisode contenue de faire du bruit, car se montre en tous points supérieur au premier, avec le brin de folie et d'humour noir qui ont fait la renommée de la franchise.

Fallout 2 a en effet été salué à de nombreuses reprises pour ces même raisons. Le titre offre en effet une vraie finesse dans l'écriture, d'une importance cruciale dans les choix faits par le joueur, et d'une belle diversité au niveau des fins comme on en trouve plus de nos jours. Si vous aimez les CRPG, foncez sur cette véritable bombe disponible gratuitement sur Prime Gaming également via un code GOG jusqu'au 26 janvier 2026.

Source : Prime Gaming