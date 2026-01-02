Ces dernières semaines, les joueurs PC ont été particulièrement gâtés. L’Epic Games Store a en effet conclu son calendrier de l’Avent annuel, grâce auquel les joueurs les plus assidus ont pu récupérer 17 jeux gratuits. Les deux derniers cadeaux de l'événement peuvent par ailleurs être récupérés jusqu'au 8 janvier 2026. Après cela, la boutique reprendra son rythme habituel. Entre-temps, les différents services d'abonnement poursuivent eux aussi leur distribution de cadeaux. Amazon a par exemple terminé l'année 2025 en offrant trois nouveaux jeux gratuits Prime Gaming, dont certains sont très bons dans leur genre.

Trois jeux gratuits Prime Gaming pour débuter 2026

Pour celles et ceux qui découvriraient les avantages liés au jeu vidéo de leur abonnement, une piqûre de rappel s'impose. Dans le cadre d'Amazon Prime, tous les abonnés peuvent récupérer une dizaine de jeux gratuits par mois, déployés par vagues chaque semaine. Chaque titre ajouté à la bibliothèque avant la fin du délai imparti, généralement d'un mois minimum, est alors conservé à vie dans une boutique donnée, où le code offert doit être saisi. Voici sans plus attendre les trois premiers jeux gratuits Prime Gaming pour 2026, ainsi que le lien pour les réclamer.

Deus Ex Mankind Divided gratuit avec Prime Gaming

Deus Ex Mankind Divided, et la licence au global, restent aujourd’hui encore des ténors du cyberpunk. Le jeu plonge les joueurs dans un futur cyberpunk, donc, où les humains augmentés doivent naviguer dans une société divisée et en proie à des tensions politiques. Ce jeu gratuit Prime Gaming mêle action, infiltration et RPG dans un monde ouvert où l’on nous promet que chaque décision a des conséquences. Une expérience immersive et prenante, à récupérer gratuitement avec votre abonnement.

Dreamscaper

On poursuit avec le second jeu gratuit Prime Gaming. Dreamscaper est un jeu d'action-RPG roguelike où les joueurs explorent les rêves d'une jeune femme, Cassidy. Chaque nuit, le monde onirique se transforme en un lieu rempli de créatures étranges et de défis qui gagnent en complexité. Un jeu gratuit Prime Gaming qui a séduit celles et ceux qui l’ont essayé grâce à son ambiance poétique, sa direction artistique soignée et son propos.

Living Legends: The Crystal Tear - CE

Les habitués de Prime Gaming le savent, le service jeu vidéo d’Amazon adore les jeux d’objets cachés et d’enquête. Living Legends: The Crystal Tear - CE ouvrira donc le bal pour sa catégorie. Dans le ce titre orienté puzzles, vous plongez ainsi dans un monde féerique pour sauver une ville magique menacée par une mystérieuse malédiction. Vous êtes alors chargé de résoudre des énigmes et de trouver des objets cachés pour dévoiler les secrets d'une ancienne prophétie. L’édition offerte avec Prime Gaming comprend des bonus exclusifs, des objets inédits et des éléments de gameplay enrichis.

Bande-annonce en anglais

Source : Amazon Prime