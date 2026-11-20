Hier soir, Prime Gaming lançait sa nouvelle offre de jeux gratuits. Via la plateforme qu'on appelle désormais Amazon Luna, vous pouvez obtenir deux titres bien différent. D'un côté, nous avons un jeu français tiré d'une grande licence. De l'autre, un jeu indépendant au croisement des genres. Découvrez-les avec nous.

Quels jeux gratuits sont offerts par Prime Gaming le 19 novembre 2026 ?

Prime Gaming continue de gâter les joueuses et joueurs PC avec ses jeux gratuits de novembre 2026. Comment souvent, le service d'Amazon oscille entre découverte indé et licence qui a fait ses preuves avec son offre disponible depuis le 19 novembre 2026. Voici les jeux concernés :

Clem

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

Si vous commencez tout juste avec votre abonnement Amazon, vous pouvez profitez de Luna, le service aussi appelé Prime Gaming. Ainsi, vous obtenez de nouveaux jeux gratuits chaque semaine, généralement offerts pour être expérimentés sur une autre plateforme. Pour les deux cadeaux du 19 novembre, vous les recevez via des codes Epic Games Store. Assurez-vous d'avoir un compte (gratuit) dessus, puis récupérez-les.

Clem, le jeu d'énigme avec une poupée offert avec Amazon Luna

Le premier jeu gratuit de cette semaine sur Prime Gaming vous promet une aventure sombre et narrative, ponctuée par des puzzles. On parle ici de Clem, stylisé 'CLeM', un titre sorti en 2024 dans lequel vous incarnez une poupée vaudou. L'ambiance oscille entre la mignonnerie et l'esthétique Tim Burton pour un rendu qui ne laisse pas indifférent. Le gameplay, lui, s'apparente à un metroidvania à base d'énigmes. Le mélange des genres est plutôt réussi et malgré quelques lourdeurs dans les déplacements, c'est une expérience indé qui vaut le coup d'œil. D'autant plus qu'avec une durée de vie de 3 heures, ça fait passer le temps. Et quand on voit qu'il affiche une moyenne de 79 sur Metacritic, ce serait dommage de passer à côté.

Werewolf The Apocalypse Earthblood , un jeu gratuit du Monde des Ténèbres avec Prime Gaming

Le second jeu gratuit de Prime Gaming offert depuis le 19 novembre 2026 est quant à lui tiré d'une grande licence, Le Monde des Ténèbres. Il s'agit de Werewolf The Apocalypse Earthblood, l'action-RPG du studio français Cyanide. Alors que les jeux tiré de cet univers nous ont souvent habitués aux vampires, ici on incarne Cahal, un loup-garou. Rien qu'avec cela, on a la promesse d'un gameplay à deux visages, laissant le choix d'aborder les situations plus doucement en tant qu'humain ou, au contraire, en déchaînant sa bestialité animale. Même si l'accueil n'a pas été des plus chaleureux en 2021 du fait de son côté daté, c'est toujours un cadeau bon à prendre histoire de se faire son avis. Alors n'hésitez pas, récupérez-le sans attendre et prenez par à la bataille contre la multinationale pétrolière Endron.