Prime Gaming accueille cette semaine, dans le cadre de son programme de mars 2026, deux nouveaux jeux gratuits à garder à vie, qui s'avèrent de plus être des pépites.

Comme chaque mois, Prime Gaming/Amazon Luna propos chaque semaine de nouvelles vagues de jeux gratuits tout au long de mars 2026. En attendant le dernier arrivage à venir la semaine prochaine, deux nouveaux titres à récupérer et garder sont d'ores et déjà disponibles, et qui plus est des pépites pépites dans leur domaine respectif.

Troisième vague des jeux gratuits de mars 2026 sur Prime Gaming

De genres très différents, les deux jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici seront donc disponibles pendant un certain temps sur le service d'Amazon avant de disparaître. Voici donc une rapide présentation rapide de chacun d'entre eux pour vous en faire une meilleure idée et voir si le proverbial jeu en vaut la chandelle.

Rebel Galaxy (GOG)

On commence la liste des nouveaux arrivages de jeux gratuits sur Prime Gaming en partant dans l'espace avec Rebel Galaxy, développé par Double Damage Games, édité par SNEG et sorti en 2015. Après Outlaw déjà offert par le service d'Amazon auparavant, place donc à l'épisode original, qui nous place dans la peau du commandant d'un destroyer des étoiles, avec pour mission de combattre des pirates et d'explorer une vaste galaxie afin d'étoffer sa flotte, rencontrer des espèces extraterrestres, bref vivre une aventure bien complète à travers les étoiles à bord de son vaisseau. Départ galactique gratuit grâce à un code GOG.

Sir Questionnaire (GOG)

Gros changement d'ambiance, de style graphique et de jeu avec le second jeu gratuit offert cette semaine par Prime Gaming avec Sir Questionnaire, développé par Orangepixel, un studio habitué du service d'Amazon, édité par HandyGames et sorti en 2019. Il est en effet cette fois question d'un hack'n'slash/roguelite au tour par tour où l'on explore un donjon avec dans chaque salle, comme le nom du jeu l'indique, deux réponses possibles à une question, comme quitter la pièce ou interagir avec son contenu, entre autres possibilités. À vous donc de choisir ou non de récupérer gratuitement ce titre via un code GOG.

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.