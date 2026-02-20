Après notamment Tiny Tina's Wonderlands le 5 février 2026 et une seconde vague de jeux gratuits le 12, Prime Gaming déployait donc cette semaine sa troisième vague de titres offerts, mais fait cette fois d'une pierre deux coups, puisqu'il est question de quatre jeux à récupérer au lieu de seulement deux par semaine. Il y a quoi qu'il en soit encore quelques pépites qu'il convient de présenter plus en détail.

Quatre nouveaux jeux gratuits à récupérer sur Prime Gaming

De genres très différents, les quatre nouveaux jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent ceci dit un point commun : une date butoir fixée au 25 mars 2026 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux.

Ambition: A Minuet in Power (GOG)

On commence très fort avec le premier nouveau jeu gratuit offert par Prime Gaming avec Ambition : A Minuet in Power, développé par Joy Manufacturing, édité par Icerberg Interactive et sorti en 2021. Celui-ci place son intrigue dans le Paris du XVIIIe siècle. On y incarne ainsi une femme élégante qui tente de survivre aux bouleversements politiques. Elle devra à cette fin fréquenter une galerie de personnages hauts en couleur, amasser la richesse et le respect de ses pairs, et potentiellement changer le cours de l'histoire... à condition d'éviter la guillotine. Intrigues de cour à découvrir gratuitement via un code GOG.

Captain Blood (GOG)

Changement radical d'ambiance, mais pas nécessairement d'époque, avec le second nouveau jeu gratuit offert par Prime Gaming : Captain Blood, développé par Seawolf Studio, édité par SNEG et sort ien 2025. Il s'agit cette fois d'un jeu d'action où l'on incarne un redoutable pirate en quête d'or et de gloire. Il faudra alors affronter des ennemis avec canons, pistolets et épée dans des combats effrénés. Ce hack 'n slash bourré d'action propose donc des batailles intenses, des hordes d'adversaires et des combos bien sanglants. Embarquement gratuit avec un équipage bien barré via un code GOG.

Meganoid (GOG)

On se dirige maintenant vers le futur, mais de manière très rétro pour le troisième nouveau jeu gratuit offert par Prime Gaming avec Meganoid, développé par Orangepixel, édité par HandyGames et sorti en 2017. Il s'agit cette fois d'un jeu de plateforme brutal et frénétique où chaque descente dans un vaisseau spatial en perpétuelle mutation représente un nouveau défi. Le but sera ainsi d'éviter les pièges mortels et déjouer les drones de sécurité tout en découvrant de puissantes améliorations pour transformer son style de jeu. Il faudra toutefois choisir entre aller vite, ou rester le plus longtemps possible, gagner en puissance et percer les secrets les plus profonds du vaisseau. Faites votre choix gratuitement via un code GOG.

Rebel Galaxy Outlaw (GOG)

On termine enfin le tour d'horizon des nouveaux jeux gratuits de Prime Gaming encore dans l'espace avec Rebel Galaxy Outlaw, développé par Double Damage Games, édité par SNEG et sorti en 2020. On y incarne Juno Markev, une hors-la-loi galactique se trouvant dans une sacrée galère alors qu'elle a un tueur à traquer et des dettes à payer, tout cela dans un univers poisseux rempli de truands de l'espace, mais aussi d'opportunités à bord de son vaisseau. Accompagnez-la dans sa galère spatiale gratuitement via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.