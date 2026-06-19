Après G.I. Joe: Wrath of Cobra, Paradise Killer, Sin Slayers: Reign of the 8th et Tested on Humans: Escape Room la semaine dernière, c'est donc quatre nouveaux jeux gratuits que Prime Gaming propose pour son programme de titres offerts pour ce mois de mai 2026. Il est une fois encore question de titres relativement peu connus, mais qui ont définitivement convaincu celles et ceux qui les ont essayé, et il convient donc de les présenter plus en détail.

Between Time: Escape Room s'invite sur Prime Gaming (GOG)

On commence le listing des nouveaux jeux gratuits offerts par Prime Gaming cette semaine avec Between Time: Escape Room, développé et édité par mc2games et sorti en 2021. Nouveau jeu de la série Escape Room qu'offre le service de Prime Gaming, celui-ci nous propose comme son nom l'indique de voyager dans le temps, d'explorer différentes époques et résoudre des énigmes adaptées à chaque période pour récupérer des trésors et tâcher de quitter cette boucle temporelle. Retour vers le passé futur gratuit via un code GOG.

Sugardew Island vient se planter sur le service d'Amazon (GOG)

Le second nouveau jeu offert par Prime Gaming cette semaine se veut plus relaxant, puisqu'il s'agit de Sugardew Island, développé et édité par rokaplay et sorti en 2025. Dans ce jeu à ne surtout pas confondre avec Stardew Valley ou Animal Crossing, vous devez ainsi gérer votre propre magasin de produits agricoles. Prenez soin de vos animaux et de votre ferme, vendez vos produits au peuple de la forêt, améliorez l'île et répondez aux petites commandes de l'Arbre de l'Harmonie afin de redonner vie à cette contrée bucolique. Terrain agricole accessible gratuitement via un code GOG.

Space Grunts 2 envahit Prime Gaming (GOG)

On part ensuite dans l'espace avec le troisième jeu gratuit offert cette semaine par Prime Gaming : Space Grunts 2, développé par Orangepixel, édité par HandyGames et sorti en 2020. Comme le premier déjà offert par le service d'Amazon le mois dernier, il s'agit d'un roguelike au tour par tour marié à des mécaniques de card-battler, mais avec l'intéressant twist qu'il n'y a en fait aucune attente entre les tour. Cela permet au titre de proposer à la fois une dimension arcade frénétique ou de prendre son temps pour réfléchir à sa prochaine action pour affronter des hordes d'alien dans un univers tout en pixel art coloré, en se disant que ce tour pourrait bien être le dernier. Invasion alien à éradiquer gratuitement, encore une fois via un code GOG.

Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905 marque l'histoire du service d'Amazon (GOG)

On termine enfin le listing des nouveaux jeux gratuits offerts par cette semaine par Prime Gaming avec un titre historique à plus d'un titre : Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905, développé par Strategic Simulations, édité par SNEG et sorti en 2023. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu au style graphique et au gameplay assez antique, qui propose de mener différentes campagnes comme dans un wargame sur table se déroulant entre 1846 et 1905, voire de créer ses propres batailles grâce à un éditeur intégré. Tir de barrage de canons gratuit via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à ne pas attendre trop longtemps, ces offres sont disponibles pour une durée limitée.