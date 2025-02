À l'image de Steam et l'Epic Games Store qui offrent gratuitement des jeux et des contenus, Prime Gaming a rafraichi son catalogue pour ses abonnés ce jeudi 13 février 2025. Jusqu'ici, la plateforme d'Amazon a régalé les joueuses et joueurs avec les excellents BioShock Infinite (Complete Edition) et The Talos Principle (Gold Edition). Deux titres en vue subjective bien différents, mais qui valent tous les deux la peine d'être joués et terminés. Qu'en est-il des jeux ajoutés cette semaine ?

Une vague de 5 nouveaux jeux gratuits Amazon Prime Gaming

Les jeux Prime Gaming de février 2025 continuent d'être mis en ligne au fur et à mesure comme chaque mois. En plus de BioShock Infinite et de The Talos Principle, le service d'Amazon a offert aux abonnés le rogue-lite en vue isométrique AK-xolotl: Together, le jeu d'action-aventure fantasy Sands of Aura, ainsi que Surf World Series, qui vous laisse devenir une légende du surf en prenant les vagues les plus impressionnantes de cinq destinations de rêve. Voilà le programme pour la première semaine du 6 février 2025, mais Prime vous donne désormais 5 jeux gratuits supplémentaires, avec une licence cultissime que l'on doit à un auteur belge francophone.

Les nouveaux jeux disponibles

Dark Sky [GOG] : un jeu de deckbuilding RPG narratif qui propose des combats tactique, avec un tout un système d'amélioration et de personnalisation de vos cartes pour créer des synergies de « cartes intelligentes »

[GOG] : un jeu de deckbuilding RPG narratif qui propose des combats tactique, avec un tout un système d'amélioration et de personnalisation de vos cartes pour créer des synergies de « cartes intelligentes » Hardspace: Shipbreaker [Epic Games Store] : un simulateur où vous allez voyager dans l'espace pour tailler et découper des vaisseaux spatiaux afin d'en récupérer les matériaux précieux

[Epic Games Store] : un simulateur où vous allez voyager dans l'espace pour tailler et découper des vaisseaux spatiaux afin d'en récupérer les matériaux précieux Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte [GOG] : y'a-t-il besoin de présenter les personnages cultes de Peyo ? Dans ce jeu d'action-aventure en 3D, votre mission est de libérer le village des Schtroumpfs de l’emprise de la Pierre Verte

[GOG] : y'a-t-il besoin de présenter les personnages cultes de Peyo ? Dans ce jeu d'action-aventure en 3D, votre mission est de libérer le village des Schtroumpfs de l’emprise de la Pierre Verte Lysfanga: The Time Shift Warrior [Epic Games Store] : une bonne surprise en provenance du studio français Sand Door, édité par Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit Become Human), qui est un hack'n'slash avec un concept de pouvoirs temporels

[Epic Games Store] : une bonne surprise en provenance du studio français Sand Door, édité par Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit Become Human), qui est un hack'n'slash avec un concept de pouvoirs temporels Stunt Kite Party [Amazon Games App] : un party game - néanmoins jouable aussi en solo - qui vous met dans la peau d'un jeune et talentueux cerf-voliste. L'objectif ? Devenir un pro du cerf-volant en battant vos adversaires

On vous réexplique plus bas comment télécharger ces nouveaux jeux Amazon Prime Gaming.

Comment faire pour obtenir gratuitement ces 5 jeux Prime Gaming ? Il faut avoir un abonnement actif à Amazon Prime. Si c'est le cas, vous avez forcément accès à ce service et il suffit de se rendre sur les fiches de chaque jeu, en cliquant sur les liens ci-dessous, pour ajouter les titres dans vos bibliothèques GOG, Epic Games Store et Amazon Games App. Par conséquent, il faut également vous assurer d'avoir des comptes sur ces plateformes.

Source : Amazon Prime Gaming