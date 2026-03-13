Comme chaque mois, Prime Gaming (ou Amaon Luna désormais) va proposer à un intervalle hebdomadaire quatre vagues de jeux gratuits tout au long de mars 2026. En attendant les prochains arrivages, quatre nouveaux titres à récupérer et garder sont d'ores et déjà disponibles, dont un issu d'une licence prestigieuse du PC, en attendant avec beaucoup d'engouement leur deux prochains titres, l'un historique, l'autre « fantaisie » et ultra attendu. Voyons cela de plus près.

Deuxième vague des jeux gratuits de mars 2026 sur Prime Gaming

De genres très différents, les quatre jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici ne disposent par ailleurs pas de la même date butoir avant qu'ils quittent le service. Voici quoi qu'il en soit une rapide présentation rapide de chacun d'entre eux.

Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder (GOG)

Premier nouveau jeu gratuit de la semaine sur Prime Gaming, Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder, développé par Game Source Studio, édité par Iceberg Interactive et sorti en 2023, se présente comme son nom l'indique comme un deckbuilder ayant pour cadre le Japon féodal. Voyez-y une sorte de Slay the Spire nippon, avec en prime des mécaniques de gestion pour mener le pays à la victoire face à une invasion de démons. Une plutôt bonne pioche gratuite via un code GOG.

Total War: Rome II - Emperor Edition (Epic Games Store)

Second nouveau jeu gratuit de la semaine sur Prime Gaming, et très probablement LE titre phare du lot : Total War Rome 2, qui plus est dans son Emperor Edition. Développé par l'iconique studio Creative Assembly, édité par SEGA et sorti en 2013, ce jeu de grande stratégie vous plonge donc dans l'Antiquité alors que Rome règne en maître. Vous pourrez continuer à faire grandir l'Empire Romain, ou au contraire le faire tomber avec une faction adverse, ou écrire votre propre histoire dans d'autres régions de la Méditérannée. L'un des meilleurs Total War, même encore aujourd'hui, qui ouvre donc une page gratuite de son histoire via un code Epic Games Store.

Turmoil (Epic Games Store)

Changement total d'époque avec le troisième jeu gratuit de la semaine sur Prime Gaming, puisqu'on part cette fois à la fin du 19ème siècle avec Turmoil, développé et édité par Gamious et sorti en 2016. Il est cette fois question de forer pour trouver du pétrole comme en 1899. Le titre offre aux joueurs une adaptation visuellement charmante, du genre simulation inspirée par la ruée vers le pétrole du XIXesiècle en Amérique du Nord, avec des mécaniques particulièrement complexes pour offrir une forme de réalité historique, tout en restant ludique pour les amateurs de jeux du genre. De l'or noir à forer gratuitement via un code Epic Games Store.

Veil of Darkness (GOG)

On quitte la réalité historique pour replonger dans le fantastique avec le quatrième jeu gratuit de la semaine sur Prime Gaming. Veil of Darkness, développé par Event Horizon Software, édité par SNEG et sorti en 1993 est donc un très vieux jeu d'action-aventure qui nous plonge dans un univers de terreur où vampires, loups-garous et autres zombies traquent leurs proies tout au long de la nuit. Le personnage qu'on incarne devra faire face à Kairn dans un titre mêlant enquête et combats au tour par tour en vue isométrique à la Fallout. Malgré son grand âge, le jeu revêt encore un certain charme, notamment grâce à cette version PC remise au goût du jour sortie en 2023. Les ténèbres vous attendent gratuitement via un code GOG.

Comment récupérer les jeux gratuits Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.