Prime Gaming a pour rappel dévoilé la semaine dernière la liste des jeux gratuits arrivant sur le service ce mois de septembre 2025 avec quatre échéances. La première accueillait ainsi Dungeons & Dragons: Ravenloft Series, l'excellent Into the Breach, et le vénérable Civilization IV, en édition complète. Aujourd'hui, c'est donc la deuxième vague de jeux gratuits qui est disponible, avec cette fois quatre nouveaux titres. Voyons tout cela de plus près.

Quatre nouveaux jeux gratuits du mois de septembre 2025 dispo sur Prime Gaming

On passe ainsi pour ce nouvel arrivage de jeux gratuits Prime Gaming de trois à quatre. Une fois de plus, il s'agit principalement de petits jeux relativement peu connus ou indépendants, représentant chacun une formule différente du tentaculaire genre RPG. Il convient donc de les mettre tour à tour un peu plus en lumière pour voir ce qu'ils proposent.

Afterimage (Amazon Games App)

On commence donc cette liste des nouveaux jeux gratuits Prime Gaming de cette semaine dans l'ordre alphabétique avec Afterimage, développé par Aurogon Shanghai et édité par Maximum Entertainment. Il s'agit d'un solide metroidvania en 2D où nous incarnons Aros, une guerrière amnesique qui tente de recevouvrer sa mémoire dans un monde fantastique en ruine. Le titre pourrait ainsi être une aventure complémentaire à Hollow Knight Silksong, en proposant un gameplay nerveux, une personnalisation extrêmement poussée, et une direction artistique qui ne manque certainement pas de charme. Vous pouvez donc le récupérer gratuitement dès maintenant, via un code Amazon Games App.

Spelljammer: Pirates of Realspace (GOG)

Changement radical de style, d'univers, voire même d'époque, avec le second jeu gratuit Prime Gaming disponible depuis peu. Après Dungeons & Dragons: Ravenloft Series la semaine dernière, voici un autre jeu dans l'univers du célèbre jeu de rôle : Spelljammer - Pirates of Realmspace, développé par Cybertech, édité par SNEG et sorti en 2023. Ce RPG s'adresse toutefois aux nostalgiques des très vieux jeux PC, avec une interface clairement d'un autre âge, mais qui permet d'incarner un pirate de l'espace et des différents plans de D&D comme rarement au format vidéoludique. Vous pouvez donc mettre les voiles gratuitement dès maintenant via un code GOG.

Tower of Time (GOG)

On continue notre périple avec le troisième jeu gratuit Prime Gaming récemment ajouté avec Tower of Time, développé et édité par Event Horizon et sorti en 2018. Il s'agit en réalité d'un mélange entre RPG et jeu tactique en temps réel. Comme son nom l'indique, il vous faudra braver la Tour du Temps avec un groupe hétéroclite d'aventuriers montant progressivement en puissance et en équipement. Le temps est une mécanique essentielle, puisqu'il sera possible de ralentir ou accélérer l'action, pour affiner votre tactique contre des groupes d'adversaires toujours plus retors. Il vous reste d'ailleurs encore du Temps pour l'ajouter gratuitement à votre ludothèque, via un code GOG.

Subterrain: Mines of Titan (Amazon Games App)

On termine le tour des nouveaux jeux gratuits Prime Gaming en allant dans le futur, mais toujours dans un RPG avec Subterrain: Mines of Titan, développé par Pixellore Inc., édité par indie.io et sorti en 2024. Il s'agit plus précisément d'un C-RPG assez old-school, en vue du dessus avec des combats au tour par tour. Nous y incarnons un personnage perdu dans une mine sur la planète Titan, et qui va devoir survivre tant bien que mal face aux indicibles horreurs qui hantent ses murs. Une aventure qui s'adresse donc aux joueurs plutôt chevronnés, à obtenir gratuitement via un code Amazon Games App.

Comment récupérer les jeux gratuits Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes concernées (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

Source : Prime Gaming