Les 1er, 8, 15, 22 et 29 mai, Prime Gaming entend proposer quatre à cinq jeux gratuits à ajouter à ses bibliothèques via l'application Amazon Games, Epic Games Store ou GOG. Il convient donc de s'intéresser à ceux disponibles depuis le 1er mai, si d'aventure vous les avez manqué depuis le premier jour férié du mois et le week-end qui a suivi. En l'occurrence, nous avons droit à de très bons jeux, dont deux visant à célébrer le fameux May the 4th, date symbolique pour tous les fans de Star Wars. Voyons tout cela plus en détail.

Deux jeux gratuits en célébration de May The 4th sur Prime Gaming

Commençons donc par les deux jeux gratuits estampillés Star Wars mis à disposition des abonnés Prime Gaming. Sur ce terrain, nous avons un très gros morceau en la personne de Galactic Battlegrounds Saga, un jeu de stratégie sorti en 2001 s'inspirant de la franchise Age of Empire, qui nous permet d'explorer la célèbre galaxie lointaine, très lointaine avec une foultitude de factions. Outre les événements relatés dans la trilogie originale (et au-delà), cette saga nous permet grâce à son extension d'également se plonger dans la Guerre des Clones. Un excellent jeu de stratégie à ne pas manquer pour les adeptes qui est dispo gratuitement jusqu'au 4 juin 2025.

Autre jeu Star Wars faisant partie du premier jet des jeux gratuits proposés par Prime Gaming en ce mois de mai 2025 : LEGO Star Wars The Complete Saga, sortie en 2009, développée par Traveller's Tales et édité par LucasArts. Comme son nom l'indique, ce titre nous propose ainsi d'explorer les deux trilogies de la saga Star Wars, avec un twist tout en briques. Le jeu est récupérable gratuitement jusqu'au 4 juin 2024.

Les jeux Star Wars gratuits grâce à Prime Gaming :

Deux autres jeux gratuits plus furtifs

Les deux autres jeux disponibles depuis ce début du mois de mai 2025 sur Prime Gaming ont quant à eux trait au thème de l'invisibilité. À commencer par Styx : Master of Shadows, un jeu d'infiltration développé par Cyanide, édité par Nacon et sorti en 2014. Nous y incarnons le gobelin Styx, dans un jeu qui mettra véritablement l'accent sur l'infiltration via son agilité, sa ruse et ses pouvoirs face à des adversaires nettement plus grands et puissants que lui. Un titre que tout fan de ce genre depuis quelque peu délaissé se doit donc de rajouter gratuitement à sa bibliothèque avant le 4 juin 2025.

On termine enfin ce premier tour d'horizon des jeux gratuits de mai 2025 sur Prime Gaming avec The Invisible Hand, un jeu de stratégie et de simulation sorti en 2021, développé par Power Struggle Games et édité par Plug In Digital. Nous y incarnons un courtier pour le compte de la société FERIOS. Il faudra toutefois nous battre pour garder ce poste, et tous les coups sont permis pour s'enrichir et enrichir notre société, quitte à causer du tort à ses collègues. Entrez dans le monde impitoyable des corporations gratuitement grâce à Prime Gaming jusqu'au 4 juin 2025.

Deux autres jeux gratuits à récupérer via Prime Gaming :

Styx : Master of Shadows est gratuit jusqu'au 4 juin 2025

The Invisible Hand est gratuit jusqu'au 4 juin 2025

