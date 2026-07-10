Comme chaque mois, Prime Gaming (ou Amazon Luna désormais) va proposer à un intervalle hebdomadaire pas moins de cinq vagues de jeux gratuits tout au long de juillet 2026. En attendant les prochains arrivages, deux nouveaux titres à récupérer et garder sont d'ores et déjà disponibles, tous deux des pépites dans leur domaine, qui ont su conquérir leur public. Voyons cela de plus près.

Regular Factory Escape Room offre des sessions gratuits sur Prime Gaming (GOG)

On commence le récapitulatif des jeux gratuits qui viennent de rejoindre le service Prime Gaming avec Regular Factory: Escape Room, développé et édité par mc2games et sorti en 2022. Comme son nom l'indique, ce titre d'une licence récurrente sur le service d'Amazon vous propose de participer à un Escape Game dans une usine en apparence normale, mais qui cache bien des secrets. Vous devrez donc l'explorer de fond en comble, réparer des systèmes et interagir avec divers outils pour tenter de vous en échapper. Échappée belle du travail à la chaîne en usine gratuit via un code GOG.

Still There offre gratuitement une aventure spatiale transcendante

On quitte l'usine pour aller dans l'espace afin de présenter le second jeu gratuit qui a récemment rejoint les rangs de Prime Gaming avec Still There, développé par GhostShark, édité par Iceberg Interactive et sorti en 2019. Il s'agit cette fois d'un jeu d'aventure psychologique qui vous demander de gérer un phare perdu au fin fond de l'espace. Vous allez ainsi recevoir messages radio mystérieux et responsables sociopathes, avec pour collègue une IA impertinente, tout en essayant de découvrir qui vous êtes vraiment dans une galaxie extrêmement lointaine. Voyage introspectif gratuit dans l'espace via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.