Prime Gaming n'a pas trop tardé pour annoncer les jeux gratuits que le service d'abonnement d'Amazon offrira au fil du mois de juillet 2026. Comme à l'accoutumée, cela se fera en plusieurs vagues, et plus précisément cinq en l'espère, et voici justement les titres offerts dans le cadre d'une première vague lancée il y a quelques jours. Il est ainsi question de trois jeux à récupérer tant que l'offre est valable. Voyons tout cela plus en détail.

CyClones nous replonge dans les DOOM-like des années 90 via Prime Gaming (GOG)

On commence donc le récapitulatif des plus récents jeux gratuits en lice sur Prime Gaming avec CyClones, développé par Raven Software, édité par SNEG et sorti en 1994. Il s'agit donc d'un titre particulièrement vénérable et pur produit de son époque, avec vidéos full-motion, cinématiques, voix numérisées, effets sonores et une musique bien techno à l'ancienne, le tout avec un gameplay et une ambiance qui s'inspirent (plagient ?) allègrement d'un monstre sacré des années 90 : DOOM. Plongée dans la nostalgie rétrofuturiste gratuitement via un code GOG.

LONESTAR, ou un cousin galactique de FTL, à piloter gratuitement (Epic Games Store)

On reste dans la science-fiction, mais en faisant un saut dans le temps de 20 ans, pour découvrir le second jeu gratuit récemment listé par Prime Gaming, avec LONESTAR, développé par Math Tide, édité par Thermite Games et sorti en 2024. Si vous aviez adoré FTL, alors ce titre ne pourra que vous plaire, car il propose en substance la même expérience : améliorer son vaisseau spatial dans des parties à base de combats stratégiques, dans un format rogue-like, mais avec en supplément une dynamique deckbuilder. L'autre différence avec FTL est qu'on incarne ici un chasseur de primes qui doit capturer des criminels éparpillés à travers l'univers. Entrée en vitesse lumière pour plus de justice galactique gratuitement via un code Epic Games Store.

Symphony of War The Nephilim Saga chante la guerre sans bourse délier (Epic Games Store)

On quitte l'espace pour remonter le temps dans un monde heroic fantasy afin de présenter le troisième et dernier titre de cette première vague de jeux gratuits offerts par Prime Gaming : Symphony of War The Nephilim Saga, développé par Dancing Dragn Games, édité par indie.io et sorti en 2022. Il est cette fois question d'un RPG stratégique au tour par tour en 2D proposant une campagne généreuse de 30 à 40 heures, plus de 50 classes de personnages et une grande profondeur tactique tant dans la gestion de ses troupes que dans les combats se déroulant autant comme dans des JRPG au tour par tour que dans des jeux de stratégie tactiques à la Fire Emblem ou Might and Magic. Une symphonie pour le moins hétéroclite, et un poste de général offert gratuitement via un code Epic Games Store.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à ne pas attendre trop longtemps, ces offres sont disponibles pour une durée limitée.