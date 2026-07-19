Tandis que Prime Gaming (désormais Amazon Luna) en est cette semaine à sa troisième vague de jeux gratuits pour ce mois de juillet 2026, un titre encore en lice depuis un moment va donc bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux petits nouveaux à venir. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez l'ajouter à votre ludothèque avant que l'offre en question n'arrive à expiration.

Dernière chance de récupérer le jeu gratuit Sugardew Island via Prime Gaming (GOG)

Le seul jeu gratuit à bientôt quitter Prime Gaming cette semaine est donc Sugardew Island, développé et édité par rokaplay et sorti en 2025. Dans ce jeu à ne surtout pas confondre avec Stardew Valley ou Animal Crossing, vous devez ainsi gérer votre propre magasin de produits agricoles. Prenez soin de vos animaux et de votre ferme, vendez vos produits au peuple de la forêt, améliorez l'île et répondez aux petites commandes de l'Arbre de l'Harmonie afin de redonner vie à cette contrée bucolique.

Ce titre encore offert par Prime Gaming se veut le plus accessible et relaxant possible, jouable via des sessions courtes, sans prise de tête, et dans un cadre relaxant grâce à sa direction artistique colorée. Terrain agricole accessible gratuitement, tranquillement et à garder à vie grâce à un code GOG garanti sans DRM jusqu'au 22 juillet 2026, soit dans trois jours.

Comment récupérer les jeux gratuits Amazon Luna ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à ne pas attendre trop longtemps, ces offres sont disponibles pour une durée limitée, comme tel est justement le cas avec celle qui nous intéresse ici.

Source : Amazon Luna (anciennement Prime Gaming)