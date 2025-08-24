Si vous êtes abonnés à Amazon, alors vous avez accès à ses différents services. Il y a Prime Video pour le streaming à la demande, mais aussi Prime Gaming pour les jeux vidéo. Ce dernier vous permet de récupérer tout un tas de titres chaque fois et de les ajouter soit directement à la bibliothèque du service, soit à un store partenaire. Vous avez jusqu'au 27 août prochain pour en récupérer trois plutôt appréciés, faites vite.

Liberté va quitter Prime Gaming

Rejoignez la révolution ! Liberté, cet indé de 2022 développé par Superstatic et édité par Anshar fait partie des titres ajoutés en mai 2025 sur Prime Gaming. Cela fait donc trois mois que vous pouvez récupérer ce deckbuilder à la sauce roguelike qui a pour cadre la Révolution française.

Incarnez Rene, un Parisien qui va devoir défaire les plans d'une certaine Lady Bliss en pleine guerre civile. Le titre a pour particularité de réécrire la Révolution française en y ajoutant une part de body-horror et de fantastique. Ce jeu gratuit de Prime Gaming vous est offert en partenariat avec Epic Games. Il vous suffit d'un compte sur le store de ce dernier pour récupérer Liberté.

I Love Finding Wild Friends est encore gratuit

Changeons complètement d'ambiance avec I Love Finding Wild Friends ! Dernière entrée en date dans la licence, le jeu se propose dans son édition collector pour rejoindre votre ludothèque Prime Gaming. Si vous aimez la nature sauvage et les animaux, vous pourriez apprécier l'expérience.

I Love Finding Wild Friends se présente comme un point'n'click dans lequel vous examinez des environnements variés. À vous d'y repérer des éléments de décor mais aussi de faire des mini-jeux mettant en scène des animaux. Ludique et instructif, il plaira surtout à un jeune public. Alors, sautez le pas pour le récupérer sur Prime Gaming avant le 27 août 2025.

Stray Gods Orpheus à récupérer d'urgence sur Prime Gaming

Un dernier jeu gratuit va quitter Prime Gaming le 27 août prochain. Il s'agit de Stray Gods Orpheus, extension du jeu éponyme de Summerfall Studios, il propose une aventure nouvelle prolongeant l'histoire d'Orphée, encore plus apprécié par la critique que le jeu de base avec une moyenne de 83/100 sur Metacritic. Là encore, on change donc d'univers pour se tourner vers une comédie musicale vidéoludique !

Car c'est ça le concept étonnant de Stray Gods : mettre en scène un musical sous forme de jeu vidéo. Le titre se présente alors comme un visual novel où les dialogues constituent l'essentiel du gameplay. Faites vos choix pour influencer le cours de l'histoire et changer la musique ! Mais ne tardez pas, il ne vous reste que quelques jours pour ajouter le jeu à votre backlog Amazon.