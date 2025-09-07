Tandis que Prime Gaming a tout fraîchement annoncé les jeux gratuits à venir dans son catalogue en septembre 2025, après un mois d'août globalement assez calme, un gros jeu gratuit provenant d'une franchise prestigieuse, souvent mise en avant ces derniers mois sur le service d'Amazon, va justement bientôt partir pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez l'ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Un jeu gratuit d'une licence de haut vol va bientôt s'exfiltrer de Prime Gaming

Contrairement à d'habitude, il n'y en effet cette semaine qu'un seul jeu gratuit qui va bientôt quitter le service Prime Gaming. Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour l'ajouter à votre ludothèque, puisqu'il va retourner dans les ombres pas plus tard que ce 10 septembre 2025.

Thief: Definitive Edition (GOG)

Dernier jeu gratuit de la franchise culte maintes fois mis en avant ces derniers mois sur Prime Gaming, le titre qui va bientôt retourner se cacher dans l'ombre est donc Thief - Definitive Edition. Le service d'Amazon termine donc son tour d'horizon des aventures du maître voleur Garrett, avec le dernier en date, développé et édité par Eidos Montréal et sorti en 2014, qui plus est dans sa version complète et définitive, comprenant donc naturellement le jeu de base, mais aussi tous les contenus additionnels déployés après sa sortie, dont deux niveaux bonus et trois DLC cosmétiques, ainsi qu'un comic en édition numérique, pour les amateurs. S'il n'est pas aussi légendaire que ses illustres aînés, il devrait tout de même offrir une agréable dose d'infiltration aux fans du genre en manque. Un jeu gratuit offert garanti sans vol ni DRM via GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes concernées (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.