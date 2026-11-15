Prime Gaming va bientôt faire partir un autre jeu gratuit de sa sélection, cette fois un titre très apprécié issu d'une licence mythique, ne le ratez donc pas si d'aventure il vous intéresse.

Alors que Prime Gaming a déjà commencé à distribuer ses jeux gratuits de novembre 2026, certains titres du programme d’octobre vivent leurs derniers jours sur le service. Parmi eux, un jeu qui devrait parler aux amateurs d’intrigues politiques et de crocs acérés : Vampire The Masquerade - Swansong. Il est encore temps de l’ajouter à votre ludothèque sans débourser un centime, mais l’horloge tourne, alors un petit rappel ne fait pas de mal.

Un jeu gratuit d'un univers culte du RPG encore disponible sur Prime Gaming

Mis en ligne mi-octobre sur Amazon Luna, Vampire: The Masquerade - Swansong a une date limite bien précise avant de quitter les jeux gratuits Prime Gaming : le mercredi 18 novembre 2026. Autant dire que les retardataires n’ont plus beaucoup de nuits devant eux pour mettre la main dessus :

Vampire: The Masquerade - Swansong : un RPG narratif à choix multiples dans lequel vous incarnez trois vampires au cœur des complots de la Camarilla de Boston

Comment récupérer Vampire The Masquerade - Swansong gratuitement sur Amazon Luna ?

La manipulation ne prend que quelques minutes. Il faut simplement :

Disposer d’un abonnement Amazon Prime actif ;

actif ; se rendre sur la page du jeu sur Amazon Luna (anciennement Prime Gaming).

(anciennement Prime Gaming). Swansong étant offert sous forme de code Epic Games Store , il vous faudra lier votre compte Epic à votre compte Amazon pour l’activer.

, il vous faudra lier votre compte Epic à votre compte Amazon pour l’activer. Une fois récupéré, le jeu reste dans votre bibliothèque pour toujours, même si vous résiliez Prime par la suite. Mais encore une fois, l’offre est limitée dans le temps, alors ne traînez pas.

Vampire The Masquerade - Swansong, un thriller vampirique où chaque choix compte

Le seul jeu gratuit qui va prochainement quitter Prime Gaming cette semaine est donc Vampire The Masquerade - Swansong, développé par le studio bordelais Big Bad Wolf, édité par Nacon et sorti en mai 2022. Comme son nom l'indique, il s’inspire directement du jeu de rôle papier culte du Monde des Ténèbres. Ce RPG français vous plonge donc à Boston, où Hazel Iversen, surnommée le Cygne, vient de s’imposer comme nouvelle Prince de la Camarilla. Mais entre rumeurs de complot, meurtres et luttes de pouvoir, la Mascarade, cette loi sacrée qui garantit que les humains ignorent l’existence des vampires, semble plus fragile que jamais.

Pour démêler cette affaire, vous alternez entre trois personnages aux clans et aux capacités bien distincts : Emem, Toreador charismatique, Galeb, Ventrue rompu aux jeux de pouvoir, et Leysha, Malkavienne aux visions troublantes. Ici, pas de combats nerveux, mais des enquêtes, des joutes verbales tendues et des disciplines vampiriques à utiliser avec parcimonie, sans oublier une Soif à garder sous contrôle. Vos décisions influencent directement le destin des protagonistes et de la Camarilla, avec plusieurs fins possibles à la clé. Swansong reste encore aujourd'hui une proposition solide pour les amateurs de récits à embranchements et de lore gothique, que vous pouvez donc encore récupérer gratuitement sur Prime Gaming via un code Epic Games Store.

Source : Amazon Luna/Prime Gaming