Prime Gaming (désormais Amazon Luna) s'apprête à faire le ménage dans ses jeux gratuits et un dernier rappel pour ce titre apprécié s'impose avant son départ du service dans peu de temps.

Alors que Prime Gaming vient tout juste de dévoiler son programme de jeux gratuits de novembre 2026, avec déjà WRC Generations et Squirrel with a Gun disponibles, certains titres offerts en octobre vont prochainement quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Cette semaine, il n'est question que d'un seul jeu, mais pas des moindres : Conarium, à récupérer avant le 11 novembre 2026. Un petit rappel s'impose donc si vous souhaitez l'ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Un jeu gratuit encore disponible sur Prime Gaming jusqu'au 11 novembre 2026

Ce week-end, c'est donc un jeu gratuit qui s'apprête à quitter le service Prime Gaming, et ce plus précisément le 11 novembre 2026 :

Conarium (GOG) : un jeu d'aventure et d'horreur lovecraftienne inspiré des Montagnes hallucinées, dans une base isolée en Antarctique.

Rien de plus simple. Il vous suffit en effet :

D'avoir un abonnement actif à Amazon Prime (un essai gratuit de 30 jours est proposé aux nouveaux membres) ;

(un essai gratuit de 30 jours est proposé aux nouveaux membres) ; Puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming) ;

; Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pour Conarium, Amazon vous remet un code à activer sur votre compte GOG ;

Pensez cependant à ne pas attendre trop longtemps : ces offres sont disponibles pour une durée limitée, comme c'est justement le cas ici. Une fois récupéré, le jeu reste à vous, même si vous résiliez ensuite votre abonnement.

Conarium, un jeu d'horreur lovecraftienne à récupérer gratuitement sur Prime Gaming

Place donc au seul jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming : Conarium, développé par Zoetrope Interactive, édité par Iceberg Interactive et sorti en 2017. Ce jeu d'aventure horrifique à la première personne puise directement dans l'œuvre de H.P. Lovecraft, et plus particulièrement dans le roman Les Montagnes hallucinées. Vous y incarnez Frank Gilman, l'un des quatre scientifiques d'une expédition qui cherche à repousser les limites de la conscience humaine.

Problème : il se réveille seul et amnésique dans une base polaire en apparence abandonnée, perdue au fin fond de l'Antarctique, entouré d'étranges machines. À vous d'explorer les lieux, de résoudre des énigmes et de reconstituer ce qui s'est passé, jusqu'à plonger dans des profondeurs que la raison humaine n'aurait jamais dû atteindre. Bonus appréciable : le jeu propose plusieurs fins, qui dépendent de vos choix dans la dernière partie de l'aventure. Une descente aux confins de la folie offerte gratuitement sur Prime Gaming via un code GOG, idéale pour prolonger l'ambiance d'Halloween.

Source : Prime Gaming/Amazon Luna