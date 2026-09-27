Tandis que Prime Gaming (désormais Amazon Luna) a déployé cette semaine sa dernière vague de jeux gratuits avec trois nouveaux titres offerts pour ce mois de septembre 2026, un titre encore en lice depuis un moment va donc bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux petits nouveaux à venir. En l'occurrence, le titre qui nous intéresse ici va quitter le service d'abonnement d'Amazon le 30 septembre 2026 et s'intitule Clash: Artifacts of Chaos, un jeu à l'ambiance très particulière qui avait su séduire son public en son temps. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez l'ajouter à votre ludothèque avant que l'offre en question n'expire.

Un jeu gratuit très apprécié encore disponible sur Prime Gaming jusqu'au 30 septembre 2026

Ce weekend, ce n'est donc qu'un jeu gratuit qui va bientôt quitter le service Prime Gaming, et ce le 30 septembre 2026, mais pas des moindres :

Clash Artifacts of Chaos (Epic Games Store) : un mélange entre action-aventure et soulsike avec une direction artistique assez unique

Comment récupérer les jeux gratuits Amazon Luna ?

Rien de plus simple. Il vous suffit en effet d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à ne pas attendre trop longtemps, ces offres sont disponibles pour une durée limitée, comme tel est justement le cas avec celle qui nous intéresse ici.

Clash Artifacts of Chaos encore offert gratuitement via un code Epic Games Store

Il convient donc de présenter plus en détail le seul jeu gratuit à bientôt quitter Prime Gaming. Il s'agit ainsi de Clash Artifacts of Chaos, développé par ACE Team, édité par Nacon et sorti en 2023. Ce jeu d'action-aventure mâtiné de Souls-like nous place dans la peau de Pseudo, un spécialiste des arts martiaux qui vit en ermite dans l'étrange contrée de Zenozoïk. Lorsque son chemin croise celui de l'Enfant, une petite créature dont les pouvoirs mystérieux font lobjet de nombreuses et sinistres convoitises, notre mission est de le prendre sous sa protection, quitte à faire face à des forces qui pourraient bien nous dépasser. Début du voyage initiatique à coups de poings et pieds gratuitement via un code Epic Games Store.

Quels sont les jeux gratuits Prime Gaming récemment disponibles ?

En passant éventuellement récupérer Clash Artifacts of Chaos sur Prime Gaming avant son départ du service le 30 septembre 2026, vous pourrez également trouver les jeux suivants sortis ces dernières semaines, avec en prime du beau monde :

10 SEPTEMBRE Botany Manor (code Epic Games Store) DOOM + DOOM 2 (code GOG) Drop Duchy (code Epic Games Store)

17 SEPTEMBRE : DOOM Eternal (code Microsoft) Rims Racing (code Epic Games Store) Wall World 2 (code Amazon Games)

24 SEPTEMBRE High on Life (code Epic Games Store) Hue (code Epic Games Store) The Da Vinci Cryptex (code Legacy Games)



Source : Amazon Luna (anciennement Prime Gaming)