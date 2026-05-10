Amazon Luna, qui a récemment fusionné avec Prime Gaming, propose de récupérer un jeu gratuit à garder à vie. C'est une belle occasion de faire des économies.

On devrait dire Amazon Luna, mais par usage on l'appelle encore Prime Gaming. Le service gaming du géant nord-américain n'a pas disparu, loin de là. Il a simplement connu un petit rebranding, tandis qu'il continue de distribuer des jeux gratuits mensuellement. L'un de ceux d'avril est encore disponible, mais vous devriez vous hâter pour l'ajouter rapidement à votre ludothèque et ainsi pouvoir en profiter à vie.

Prime Gaming vous offre encore ce jeu ultra-apprécié

Avez-vous déjà rêvé d'ouvrir votre propre boutique ? Bon nombre de jeux vidéo vous donnent l'occasion de réaliser ce souhait virtuellement. Encore dernièrement, on vous présentait Tiny Bookshop en test par exemple. Cette fois, c'est à une offre de Prime Gaming qu'on s'intéresse. Et pour cause, le service accessible à tous les abonnés Prime vous permet d'acquérir en dématérialisé un jeu qui affiche une évaluation « très positive » d'après presque 3 000 les joueuses et les joueurs sur la plateforme Steam. Une aubaine, donc !

Ce jeu gratuit de Prime Gaming, ce n'est autre que King of Retail. Alors que le deuxième épisode est sorti il y a presque un an, le premier a toujours autant de succès auprès du public. De ce jeu indé de Freaking Games, vous prenez la tête d'une petite boutique dont vous pourrez faire un véritable empire commercial. Embauchez votre personnel, décorez l'espace à votre guise et choisissez même les produits en vente. Entre simulation et gestion, Tout est bon pour faire de cette folle entreprise un succès florissant.

Même si les graphismes plutôt simples et datés peuvent donner l'impression d'un jeu basique, le concept est en fait très stimulant. En plus, en offrant King of Retail parmi ses jeux gratuits du mois, Prime Gaming vous fait faire une belle économie. D'ordinaire, le jeu est affiché à sur les autres stores PC. Mais cette opportunité non négligeable est temporaire. Vous n'avez que jusqu'au 13 mai 2026 pour ajouter le jeu gratuit à votre bibliothèque Amazon Luna et ainsi pouvoir en profiter à vie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, alors à vous de jouer.