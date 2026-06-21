Tandis que Prime Gaming (désormais Amazon Luna) en est cette semaine à sa troisième vague de jeux gratuits pour ce mois de juin 2026, un titre encore en lice depuis un moment va donc bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux petits nouveaux à venir. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez l'ajouter à votre ludothèque avant que l'offre en question n'arrive à expiration.

Opération de dernière chance pour le jeu gratuit Hot Brass (GOG)

Exceptionnellement, il n'y a en effet cette semaine qu'un seul jeu gratuit que propose Prime Gaming qui va bientôt retourner au placard, et il s'agit en l'occurrence de Hot Brass, développé par Walk with Kings, édité par Treasure Hunters FanClub et sorti en 2021. En tant que membre d'une unité d'élite du SWAT, le titre vous demande de faite preuve de réactivité et de mettre vos tactiques à l'épreuve pour mener à bien une série de missions et sauver des vies. Il est ainsi possible de former une équipe de quatre joueurs maximum en coopération en ligne ou locale, ou de perfectionner ses compétences en solo.

On peut y voir l'équivalent de Ready or Not, mais avec une caméra tactique en vue du dessus au lieu d'une vue FPS. Mais le déroulement d'une partie est peu ou prou le même, car il faudra faire preuve de discrétion et de stratégie pour mener à bien une mission et éviter les bavures. Un solide titre à ajouter gratuitement en initiant l'assaut avec une flash bang grâce à Prime Gaming via un code GOG avant que l'offre n'expire ce 24 juin 2026.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à ne pas attendre trop longtemps, ces offres sont disponibles pour une durée limitée.

Source : Prime Gaming