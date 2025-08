Chaque fin de semaine c’est le même rituel. L’Epic Games Store déploie un ou deux nouveaux jeux gratuits que l'on peut récupérer jusqu’au jeudi suivant. Steam y va régulièrement de ses essais qui durent le temps d’un weekend, même si le rythme a sérieusement ralenti pendant cette période estivale. Amazon propose également des cadeaux avec son offre Prime Gaming. Pour rappel, toute personne abonnée au service du géant du e-commerce peut profiter d’une dizaine, voire d'une vingtaine de jeux gratuits, déployés au fil des semaines. Voici donc le programme de cette première semaine d’août 2025, qui est donc des plus calmes.

Un nouveau jeu gratuit avec Prime Gaming

C’est rare, mais il n’y aura donc qu’un seul nouveau cadeau à récupérer cette semaine. Prime Days oblige, le mois de juillet avait été particulier pour les abonnés, qui ont pu récupérer de nombreux jeux gratuits bonus à cette occasion. Forcément, cela a impacté le rythme des semaines suivantes et vous n’avez donc qu’un seul jeu gratuit Prime Gaming à récupérer dès aujourd’hui. Ce n’est malheureusement pas le plus passionnant du mois puisqu’il s’agit de Heroes of Loot. Son nom ne vous dira peut-être rien et ce n’est sans doute pas anodin. Ce jeu indépendant est en effet loin d’avoir connu un succès critique et commercial, mais qui sait ? Peut-être que ce jeu gratuit Prime Gaming fera écho chez vous.

Heroes of Loot se présente comme un jeu d’aventure à base de donjons fortement inspiré des jeux Gauntlet classiques des années 80. Vous devrez alors affronter des hordes de fantômes, de crânes, de cyclopes et d'autres créatures aussi magiques que mystiques. A vous de survivre dans ce jeu gratuit Prime Gaming en faisant appel à vos réflexes, en améliorant vos armes et en obtenant toujours plus de butin et d'améliorations pour vous progresser toujours plus profondément dans le donjon. Ce dernier est d’ailleurs généré de manière procédurale et devient plus grand et plus dangereux à mesure que que vous devenez meilleur.

Pour récupérer votre jeu gratuit Prime Gaming c’est simple comme tout. Il vous suffit de vous rendre sur la page officielle du jeu dans le service (voir le bouton ci-dessous) puis de vous connecter à votre compte. Vous pouvez également emprunter celui d’un proche s’il est disposé à vous laisser le récupérer à sa place. De là, il ne vous restera qu'à cliquer sur le bouton « Obtenir le jeu » pour récupérer votre code, qui sera à entrer sur la plateforme GOG. Pas besoin de vous presser ceci dit, ce dernier jeu gratuit Prime Gaming de juillet pourra être réclamé jusqu’au 29 octobre 2025. Mais tant que vous êtes là, autant le faire avant d'oublier.