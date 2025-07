De nouveaux jeux gratuits sont accessibles via Prime Gaming, disponible pour tous les abonnés à Amazon. Toutefois, l'un d'eux s'en va très bientôt. Soyez rapide pour ne pas le manquer et ainsi le garder à vie.

Chaque semaine, de nouvelles opportunités de jouer à des jeux gratuits se présentent. C'est particulièrement vrai pour les joueuses et joueurs PC, qui ont l'embarras du choix entre l'Epic Games Store, le Xbox Game Pass et Prime Gaming. Ce dernier vous offre actuellement un tas de bons titres, il serait donc dommage d'en louper un, surtout celui qui s'apprête à quitter l'offre.

Un jeu gratuit à récupérer en express sur Prime Gaming

La sélection de juillet fait plaisir à voir sur Prime Gaming. Le service, inclus dans tout abonnement à Amazon, vous permet de récupérer 12 jeux gratuits en tout ce mois-ci pour les garder à vie. Du moins, c'est ce que nous pensions. Mais, cette semaine, à l'occasion des offres Prime Day, quatre autres titres se sont ajoutés à la liste. Gare aux retardataires, car l'un d'eux ne peut être récupéré que jusqu'à demain, samedi 12 juillet.

En effet, Football Manager 24, dernier opus de la licence, n'est offert que pendant une durée très limitée avec Prime Gaming. C'est donc le moment où jamais de vous offrir cet excellent titre sans rien débourser. D'autant plus que vous n'êtes pas près de voir un nouvel épisode débarquer, puisque l'édition 2025 a été annulée.

Si vous aimez le ballon rond et surtout les jeux de gestion, ce jeu gratuit Prime Gaming a tout ce qu'il faut pour vous plaire. Présenté comme un épisode de transition, ce dernier opus parvient brillamment à moderniser la formule. Plus ergonomique avec un gameplay encore plus riche, il introduit de nouvelles mécaniques qui ont tout devenir des incontournables à l'avenir. Prime Gaming vise donc en pleine lucarne en offrant ce jeu gratuit.

Mais, on le répète, il va falloir sprinter si vous espérez garder à vie ce Football Manager 24. Si vous êtes abonnés à Amazon Prime et que vous avec un compte sur l'Epic Games Store, hâtez-vous. Il vous suffit de vous rendre sur le service d'Amazon, grâce au bouton ci-après, et valider que vous souhaiter l'ajouter à votre bibliothèque. Si vous avez bien relié vos deux comptes, alors vous recevrez automatiquement le jeu.