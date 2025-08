Si vous avez un abonnement Amazon Prime, c’est le moment de faire un tour sur Prime Gaming. Doors: Paradox, un petit jeu d’énigmes aussi joli que relaxant, est offert gratuitement jusqu’au 6 août 2025. Une fois récupéré, il est à vous pour toujours via l’Epic Games Store.

Un jeu gratuit sur Prime Gaming !

Dans Doors: Paradox sur Prime Gaming, vous résolvez des casse-têtes dans des environnements en 3D magnifiquement animés. Chaque niveau est un petit diorama interactif où l’objectif est simple : ouvrir la porte pour passer à la scène suivante. Mais pour y parvenir, il faut observer, manipuler, réfléchir… et parfois se creuser un peu les méninges. L’ambiance est apaisante, la direction artistique est soignée, et la musique accompagne parfaitement l’expérience. On avance tranquillement, porté par une atmosphère douce et mystérieuse.

Ce jeu gratuit sur Prime Gaming vous embarque dans un voyage guidé par Zula, une voyageuse du temps un peu excentrique. Elle vous fait traverser des mondes variés : forêts enchantées, ruines antiques, oasis désertique ou futur dystopique. Au total, ce sont 58 niveaux répartis dans 13 royaumes différents, avec à chaque fois des mécaniques uniques à découvrir. En bonus, il est possible de récupérer des parchemins dans chaque niveau pour reconstituer un récit plus large, et en apprendre plus sur l’univers de Doors: Paradox.

Comment récupérer le jeu gratuitement ?

Pour récupérer ce jeu gratuit sur Prime Gaming, il vous suffit de :

Avoir un compte Amazon Prime actif (ou en période d’essai) Lier votre compte Prime Gaming à votre compte Epic Games Store Aller sur la page de l’offre Doors: Paradox sur Prime Gaming Cliquer pour l’ajouter à votre bibliothèque

Une fois cette étape faite, le jeu reste accessible à vie, même si vous annulez votre abonnement plus tard. Mais attention, l’offre se termine le 6 août à 19h. Passé ce délai, le jeu repassera à son prix normal. Sans être un blockbuster, Doors: Paradox est une petite pépite à découvrir. Il tourne sur presque toutes les configurations, ne prend pas beaucoup de place, et offre une expérience parfaite pour se détendre cet été. Si ce n’est pas encore fait, c’est clairement le bon moment pour l’ajouter à votre bibliothèque.

Source : Amazon Prime