Sur le terrain des bonnes affaires, l’avantage est aux joueurs PC. Ceux qui ont opté pour leurs consoles de salon ont bien le droit à quelques offres ici et là et surtout leurs formules d’abonnement qui leur permettent de jouer à tout un catalogue qui se renouvelle mensuellement. Les PCistes quant à eux, peuvent mettre la main sur des jeux gratuits toutes les semaines avec l’Epic Games Store, quand Steam y va de ses weekends d’essais, voire de titres ou autres DLC à conserver à vie. Tout ça, c’est sans jamais sortir la carte bleue. Par contre, celles et ceux qui ont opté pour un abonnement Amazon, l’offre Prime Gaming qui y est rattachée leur permet elle aussi de récupérer des dizaines de jeux gratuits tous les mois. Des productions qui sont ensuite gardées à vie du moment qu’elles sont réclamées dans les temps. Justement, l’heure tourne pour l’un d’eux.

Dernière chance pour ces jeu gratuit Prime Gaming

Tout arrive à son terme un jour, même les titres offerts dans le cadre de l’abonnement d’Amazon. L’offre permet en effet de récupérer presque une vingtaine de productions tous les mois sans avoir besoin de trop se presser. Si les jeux gratuits Prime Gaming de février 2025 seront annoncés dans le courant de la semaine à venir, il ne vous reste plus que quelques jours pour mettre la main sur un des titres offerts. On rappelle si besoin est que si les productions données doivent être réclamées avant une date impartie, elles sont ensuite conservées à vie dans votre bibliothèque. Dernier délai donc pour récupérer Bang Bang Racing, disponible jusqu’au 5 février 2025.

Son nom ne vous dit peut-être rien comme ça, mais ce jeu de course à l’ancienne a su se faire apprécier des amateurs du genre. Il faut dire qu’il fleure bon la nostalgie avec ses courses en vue du dessus et son style arcade qui nous ramènent droit à une époque où tout était plus simple. Ce jeu gratuit Prime Gaming propose en outre un peu moins d’une dizaine de circuits, des modes de jeu allant du solo, aux courses contre l’IA en passant par un multi local, et des voitures personnalisables. Le gameplay peut certes manquer d’un peu de profondeur, mais on ne pourra pas lui reprocher sa fluidité et le dynamisme des circuits.

Liste des jeux gratuits de janvier encore disponibles

Pour récupérer ce jeu gratuit Prime Gaming il vous suffit de vous rendre sur la page officielle de l’offre puis cliquer sur « Obtenir le jeu ». À partir de là vous n’aurez aucune manipulation spécifique à faire, puisque ce cadeau intègrera votre bibliothèque Amazon Games. Si les jeux de bagnoles ce n’est pas pour vous, il y a pléthore d'autres jeux encore disponibles avec Prime Gaming. On vous met un petit échantillon avec ceux offerts en janvier 2025 :