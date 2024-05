Vous avez en effet jusqu'au 15 mai pour récupérer gratuitement Fallout 76 dans sa version PC sur Prime Gaming. Après un lancement compliqué en 2018, le jeu doté d'une composante multijoueur est aujourd'hui en plutôt bonne forme. Voilà une occasion de tester tout cela sans bourse délier, à condition bien sûr d'être abonné aux services d'Amazon.

Fallout 76 encore disponible gratuitement sur Prime Gaming

Histoire de surfer sur la véritable explosion qu'a été la série Fallout, Amazon en a profité pour distribuer aux abonnés gratuitement et à tour de bras tous les jeux de la licence de Bethesda. Tel est notamment le cas de Fallout 76, le dernier titre de la franchise en date, sorti en 2018. Il se démarque grandement des autres jeux Fallout en proposant une composante multijoueur. Vous rejoignez ainsi un serveur et pourrez aider d'autres Résidents de l'Abri 76 à reconstruire les Appalaches après la chute des bombes.

On retrouve ainsi peu ou prou le même gameplay que le très plaisant Fallout 4, mais avec un twist multi. Outre l'exploration d'un grand monde ouvert et la construction de bases, des activités à plusieurs seront donc disponibles. On peut notamment citer des raids contre des boss particulièrement coriaces. Le jeu peut toutefois amplement être exploré en solo. Ce grâce à de nombreuses extensions déployées depuis son lancement en 2018. Les Appalaches sont maintenant beaucoup plus peuplées qu'à l'époque, pour le plus grand plaisir des explorateurs en herbe. Parmi les factions notables ayant rejoint le jeu, on peut notamment citer l'iconique Confrérie de l'Acier. Si vous ne vous sentez à l'Abri qu'en armure assistée, c'est là-bas que vous pourrez vous équiper des modèles les plus puissants.

Comment récupérer Fallout 76 gratuitement via le service d'Amazon

Si vous n'avez encore jamais essayé Fallout 76, vous pouvez donc le récupérer gratuitement via Prime Gaming. À noter que cette offre ne concerne que la version PC du jeu, et plus spécifiquement sur une machine dotée d'une partition Windows. Le code fourni par Amazon cible en effet exclusivement l'assez mal-aimé Microsoft Store. À vous donc de peser le pour et le contre de cette offre. Attention toutefois : elle expirera le 15 mai !

Si d'aventure vous avez envie d'explorer d'autres jeux de la franchise Fallout, Prime Gaming propose également d'obtenir gratuitement le troisième opus. Dans son cas, vous avez encore le temps : l'offre est encore disponible jusqu'au 12 juin. Reste maintenant à voir si vous arrivez à supporter une telle exposition aux radiations.