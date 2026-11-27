Prime Gaming boucle son programme de jeux gratuits de novembre 2026 avec un dernier jeu très apprécié et bien noté à conserver pour les abonnés au service.

Pour sa dernière fournée de jeux gratuits de novembre 2026 après Clem et Werewolf The Apocalypse Earthblood la semaine dernière, Prime Gaming distribue cette fois un seul jeu gratuit, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit d'Arcadia Fallen, un titre très bien noté par la critique et apprécié par les joueurs amateurs de ce genre d'expérience détendue.

Quel est le dernier jeu gratuit offert par Prime Gaming en novembre 2026 ?

Contrairement à la plupart des jeux gratuits du mois, distribués via l'Epic Games Store, ce titre offert par Prime Gaming passe cette fois par l'Amazon Games App, le lanceur PC d'Amazon. Voici le jeu concerné :

Arcadia Fallen : un RPG narratif sur le thème de l'alchimie avec une belle direction artistique typée anime

Arcadia Fallen, un RPG narratif où vos choix façonnent le héros

Développé par le studio danois Galdra Studios et sorti en 2021, Arcadia Fallen est donc le seul et dernier jeu gratuit de cette ultime fournée de jeux offerts par Prime Gaming en ce mois de novembre 2026. Vous y incarnez un apprenti alchimiste lié contre son gré à un esprit interdit, et précipité dans un conflit entre l'humanité et la magie. Pour échapper à son sort, il devra faire équipe avec une bande de héros improbables.

Tout repose sur les dialogues. Chaque réplique indique son ton, pour jouer un personnage timide, audacieux ou toujours prêt à plaisanter. Vous pouvez aussi créer votre alchimiste, approfondir l'alchimie, ou tisser amitiés et romances avec vos compagnons. Particularité appréciable : l'aventure ne compte aucune mauvaise fin, vos choix modifient seulement le chemin parcouru. Prime Gaming offre en tout cas une jolie pépite, tant appréciée par la critique que par les joueurs. Petit bémol toutefois : Arcadia Fallen n'est disponible qu'en anglais et en japonais, un vrai frein pour un jeu où tout passe par le texte. Il est en revanche vérifié Steam Deck et tourne sur des configurations modestes.

Comment récupérer Arcadia Fallen gratuitement avec Prime Gaming

Rendez-vous sur la page de l'offre Arcadia Fallen sur Amazon Luna et connectez-vous avec le compte lié à votre abonnement Prime. Cliquez sur le bouton pour réclamer le jeu. Installez l'Amazon Games App sur votre PC, puis téléchargez Arcadia Fallen depuis votre bibliothèque.

Source : Amazon Luna/Prime Gaming