Les abonnés aux services Amazon profitent également de nouveaux jeux gratuits régulièrement. C'est généralement l'occasion de découvrir de jolies surprises parfois méconnues du public. Justement, une nouvelle pépite est disponible grâce à votre abonnement Prime Gaming. Préparez-vous au grand frisson !

Une pépite de l'horreur pour les abonnés à Prime Gaming

C'est un des jeux horrifiques qui ont fait sensation en 2023. Bramble The Mountain King s'offre à vous sur PC grâce à Prime Gaming. Plongez ainsi dans un conte sinistre signé par Dimfrost Studio. Directement inspiré du folklore scandinave, vous allez frémir à coup sûr !

Bramble se présent comme un jeu d'aventure cinématographique. Il fait la part belle aux animations pour une impression d'autant plus saisissante face aux créatures que vous allez croiser. Le studio suédois fondé par quatre étudiants a également apporté un soin tout particulier aux décors. Le jeu est une nouvelle preuve que les productions indé savent aussi faire du grand spectacle et créer des atmosphères.

Vous incarnez enfin Olle, jeune garçon qui part à la recherche de sa sœur. Dans ses bottes, vous allez traverser des décors féériques et sombres. Mais le monde regorge de créatures qui n'attendent que de vous dévorer... Usez alors de votre pouvoir, l'étincelle du courage, pour sauver votre peau. Des combats de boss et une aventure palpitante vous attendent !

Bramble The Moutain King a reçu un accueil très favorable des médias et du public. Doté d'un 7,7/10 des joueurs sur Metacritic et d'un 79% de recommandation sur Epic Games, nul doute qu'il devrait vous plaire. Bien sûr, c'est un petit jeu, qui se conclura en 5-6 heures. Notez également qu'il est entièrement doublé en anglais, mais que les textes sont bien disponibles en français.

Comment récupérer votre jeu gratuit ?

Pour profiter de l'offre Prime Gaming, il vous faut deux choses : un abonnement à Amazon Prime et un compte gratuit sur Epic Games, et associer les deux. Une fois ces conditions réunies, il vous suffit de vous rendre sur la page Prime Gaming du jeu. Il ne reste plus qu'à cliquer sur « Obtenir le jeu » et le tour est joué !

Bramble The Mountain King intégrera ainsi votre bibliothèque Epic Games. Vous y aurez ainsi accès à vie ! Mais, attention, il s'agit d'une offre temporaire. Vous avez entre le 23 mai et le 24 juillet 2024 pour récupérer le jeu. Passé ce délai, le jeu sera donc disponible qu'à l'achat, pour 26,99€. Alors ne manquez pas une occasion de l'obtenir gratuitement.