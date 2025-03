Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez encore quelques jours pour profiter d’une belle sélection de jeux gratuits via Prime Gaming. Une fois ajoutés à votre bibliothèque, ces titres sont à garder à vie, même si vous mettez fin à votre abonnement plus tard. Mais attention, l’offre se termine très bientôt : jusqu’au 19 mars pour la majorité des jeux, et jusqu’au 20 mars pour l'un d'eux.

Plein de jeux à récupérer sur Prime Gaming

Parmi les titres offerts sur Prime Gaming, on retrouve Aces of the Luftwaffe – Squadron Extended Edition, un shoot’em up arcade au style rétro, plein d’action et de sensations. Avec ses combats aériens nerveux et ses graphismes colorés, il ravira les amateurs de gameplay old-school. À ses côtés, Simulakros propose une expérience plus atypique, à mi-chemin entre jeu narratif et ambiance mystérieuse. Deux jeux très différents, mais complémentaires pour varier les plaisirs.

La sélection continue avec GRIP: Combat Racing sur Prime Gaming, un jeu de course futuriste ultra rapide où les véhicules roulent aussi bien sur les murs que sur les plafonds. Spectaculaire, nerveux et visuellement impressionnant, il s’adresse aux fans de vitesse et de circuits extrêmes. Pour une ambiance plus légère, Stunt Kite Party vient compléter l’offre avec un jeu de mini-jeux centré sur les cerfs-volants. Coloré, accessible et amusant, il convient parfaitement aux sessions plus décontractées, seul ou entre amis.

La liste des jeux

Aces of the Luftwaffe – Squadron Extended Edition → Disponible jusqu’au 19 mars 2025

→ Simulakros → Disponible jusqu’au 19 mars 2025

→ GRIP: Combat Racing → Disponible jusqu’au 19 mars 2025

→ Stunt Kite Party → Disponible jusqu’au 19 mars 2025

→ Wolfenstein: Youngblood → Disponible jusqu’au 20 mars 2025

Un FPS culte

Enfin, Wolfenstein: Youngblood complète cette sélection Prime Gaming. Cet opus coopératif de la célèbre saga vous plonge dans un Paris alternatif envahi par les nazis, avec une dose d’action explosive. Vous y incarnez les filles de B.J. Blazkowicz dans une aventure intense et rythmée. Attention toutefois : ce jeu est disponible jusqu’au 20 mars, soit un jour de plus que les autres titres de la sélection.

Pour récupérer ces jeux, rien de plus simple : connectez-vous sur gaming.amazon.com, rendez-vous dans la section "Jeux gratuits avec Prime", et cliquez sur "Récupérer". Une fois ajoutés à votre compte, les jeux sont à vous définitivement. Mais ne tardez pas : après le 19 mars (ou le 20 pour Wolfenstein), il sera trop tard pour en profiter gratuitement.

Source : Amazon Prime Gaming