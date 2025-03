Après l'Epic Games Store le jeudi, c'est au tour de Prime Gaming de se fendre de nouveaux jeux gratuits à récupérer. Et, comme à son habitude, le programme d'abonnement n'y va pas de main-morte avec cette fois cinq nouveaux titres à récupérer et garder à vie en passer par diverses plateformes sur PC comme l'Epic Games Store, GOG ou encore l'application Amazon. Voyons tout cela plus en détail.

Cinq nouveaux et jolis jeux gratuits à récupérer sur Prime Gaming

Prime Gaming a commencé l'arrivage des jeux gratuits du mois de mars avec du plutôt beau monde, dont Le Maître du Donjon de Naheulbeuk, Mafia II Definitive Edition et Saints Row The Third Remastered. Il poursuit donc sa lancée pour clore la première moitié de mars en beauté avec cinq nouveaux titres, parmi lesquels des jeux particulièrement appréciés.

Nous avons pour commencer le tour des nouveaux arrivages sur Prime Gaming Syberia The World Before, développé par Microids et sorti en 2022. Il s'agit pour rappel du dernier opus d'une célèbre série de jeux point and click, porté notamment par l'emblématique artiste de BD et regretté Benoît Sokal, qui nous a hélas quitté en 2021. On a ensuite Wall World, un excellent jeu de plateformes rogue-lite développé par Alawar et sorti en 2023, nous plongeant dans un univers futuriste avec une direction artistique très atypique. Pour rester sur les jeux populaires dotés d'une superbe direction artistique, nous avons enfin Endling - Extinction is Forever. Il s'agit cette fois d'un jeu d'aventure nous mettant dans la peau d'un renard, qui doit protéger sa famille au milieu d'un monde ravagé par la force destructrice de l'être humain.

On termine le tour d'horizon des jeux fraîchement arrivés sur Prime Gaming avec deux petits jeux qui valent également le détour, avec Beholder 3, un autre point and click développé par Paintbucket Games et sorti en 2022. Nous y incarnons un propriétaire installé par l'État, chargé d'espionner notre petit monde. Mais les apparences sont bien sûr souvent trompeuses. Enfin, nous avons Dark Deity: Complete Edition, développé par Sword & Axe LLC, sorti en 2021, et qui prend la forme d'un J-RPG rétro qui pourrait plaire aux adeptes du genre.

Vous trouverez dans le détail les cinq nouveaux jeux gratuits à récupérer sur Prime Gaming, et via quelles plateformes, avec la liste ci-dessous :

