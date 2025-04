Avril débarque avec son lot de jeux gratuits ! Les plateformes de jeux à la demande se mettent en mode généreux, et c’est une bonne nouvelle pour les joueurs. Sur consoles, entre le PS Plus Extra et le Xbox Game Pass, les abonnés auront de quoi faire. Et sur PC, Prime Gaming n’est pas en reste, avec une sélection de titres gratuits à ajouter définitivement à votre bibliothèque.

Les jeux gratuits Prime Gaming d'avril 2025

Ce mois-ci, Prime Gaming sort le grand jeu avec une sélection aussi variée que généreuse. On retrouve notamment Mafia III: Definitive Edition, un jeu d’action narratif apprécié pour son ambiance sombre et son scénario prenant. Autre gros nom : Minecraft Legends, un spin-off stratégique de la franchise culte, disponible à la fois sur PC et Xbox. Pour les amateurs de sensations rétro, Gravity Circuit propose une expérience nerveuse inspirée des classiques du genre. Et si vous cherchez un peu de fraîcheur, Paleo Pines apporte une dose de mignonnerie bienvenue.

Et ce n’est pas tout. À partir du 17 avril, les abonnés pourront récupérer Gloomhaven, un RPG tactique salué pour sa richesse et sa profondeur, ainsi que The Last Spell, un autre titre très apprécié pour son mélange exigeant de stratégie et de tower defense. La sélection se poursuit avec des titres plus originaux comme Genesis Noir, Blood Omen: Legacy of Kain pour les nostalgiques, ou encore des curiosités comme Fashion Police Squad et Priest Simulator: Vampire Show. Bref, un mois bien rempli, avec des expériences très différentes mais souvent marquantes — et toutes à conserver à vie.

Disponibles dès maintenant sur Prime Gaming :

Mafia III: Definitive Edition (GOG)

Minecraft Legends (Microsoft Store – PC & Xbox)

Gravity Circuit (Amazon Games App)

Paleo Pines (Amazon Games App)

Clouds & Sheep 2 (Amazon Games App)

À partir du 10 avril :

DreadOut 2 (Amazon Games App)

Endless Space: Definitive Edition (Amazon Games App)

God’s Trigger (GOG)

New York Mysteries: Power of Art Collector’s Edition (Legacy Games)

Projection: First Light (Amazon Games App)

Faraway: Director’s Cut (Amazon Games App)

À partir du 17 avril :

Gloomhaven (Epic Games Store)

The Last Spell (GOG)

Fashion Police Squad (Epic Games Store)

Genesis Noir (Amazon Games App)

Blood Omen: Legacy of Kain (GOG)

Berserk Boy (GOG)

The Last Show of Mr Chardish (Epic Games Store)

Wild Country (GOG)

À partir du 24 avril :

Thief Gold (GOG)

Troublemaker (Epic Games Store)

Kraken Academy (Amazon Games App)

Priest Simulator: Vampire Show (Epic Games Store)

Source : Prime Gaming.