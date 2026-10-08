Prime Gaming fait la liste de ses jeux gratuits d'octobre 2026. L'heure est évidemment à l'ambiance d'Halloween avec une sélection horrifique qui va vous donner des frissons.

Vous allez encore pouvoir récupérer plein de jeux gratuits avec Prime Gaming en octobre 2026. Au total, le service rebaptisé Amazon Luna depuis plusieurs mois compte vous faire cadeau de 10 titres, à raison de deux par semaine. Chaque jeudi soir, un peu comme avec l'Epic Games Store, vous pourrez les récupérer et les garder à vie. Les deux premiers, Doom et Five Nights at Freddy's Into the Pit, sont déjà disponibles.

Tous les jeux gratuits Prime Gaming d'octobre 2026

Le mois d'octobre 2026 est placé sous le signe d'Halloween sur Prime Gaming. Le service vous fait cadeau de plusieurs jeux gratuits qui vont vous mettre dans l'ambiance. Ça a déjà commencé avec un nouveau jeu DOOM offert, en l'occurrence le reboot de 2016, qui complète un peu plus la collection démarrée sur Amazon Luna en septembre dernier. Sans être horrifique, vous allez quand même suer dans ce FPS intense qui vous emmène droit en enfer.

Incontournable également pour Halloween, la saga Five Nights at Freddy's est évidemment représentée. L'épisode Into the Pit vous attend depuis une semaine déjà dans les jeux gratuits Prime Gaming. Autre licence iconique, vous pourrez récupérer le jeu de rôle narratif Vampire: The Masquerade - Swansong, l'un des plus récents de la série. Mais d'autres découvertes indé ou plus confidentielles vous attendent tout au long du mois d'octobre 2026 sur Amazon Luna :

1 er OCTOBRE : Five Nights at Freddy's: Into the Pit (code Epic Games Store) DOOM (code GOG)

8 OCTOBRE : Conarium (code GOG ) WarBreeds (code GOG)

15 OCTOBRE : Caravan SandWitch (code Amazon Games App) Vampire: The Masquerade - Swansong (code Epic Games Store)

22 OCTOBRE : Ad Infinitum (code Epic Games Store) Time Travel: Escape Room Game (code Legacy Games)

29 OCTOBRE : Kiborg (code Amazon Games App) Trash Goblin (code Epic Games Store)



© Amazon

Comment récupérer les jeux gratuits d'Amazon Luna ?

Votre abonnement Amazon vous donne donc toujours accès au service Prime Gaming. Depuis des années, vous pouvez ainsi récupérer des jeux gratuits chaque semaine. 10 sont offerts en octobre 2026 et pour les obtenir, c'est très simple. Vérifiez bien au préalable que vous avez un compte gratuit sur les plateformes partenaires (GOG, Epic Games Store et Legacy Games selon les titres qui vous intéressent). Ensuite, voici la démarche :

Ouvrez Amazon Luna et connectez-vous à votre compte Amazon Prime.

Rendez-vous dans la section des jeux de Luna.

Cliquez sur le ou les jeux gratuits qui vous intéressent.

Cliquez ensuite sur « Récupérer ».

Chaque jeu sera ajouté à la ludothèque de la plateforme concernée, soit directement, soit en vous redirigeant vers une page pour valider le code.