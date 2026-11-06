Prime Gaming, alias Amazon Luna, vous offre 7 jeux gratuits sur PC pour le mois de novembre 2026. On vous dévoile la liste complète et le calendrier de distribution.

Tous les abonnés Amazon ont accès au service Luna, ex Prime Gaming. Cela signifie que chaque jeudi soir, vous pouvez obtenir de nouveaux jeux gratuits sur PC. La liste des cadeaux de novembre 2026 vient de tomber. Les deux premiers titres sont déjà accessibles, tandis que les autres vont arriver progressivement tout au long du mois. Découvrez-les avec nous.

La liste des jeux gratuits Prime Gaming offerts en novembre 2026

Après un mois d'octobre placé sous le signe d'Halloween, Prime Gaming a 7 nouveaux jeux gratuits à vous proposer en novembre 2026. Dans le lot, on retrouve notamment deux licences réputées qui valent le coup d'être récupérée. On pense d'abord à WRC Generations, le dernier jeu de rallye de la série développé par de KT Racing, qui est déjà disponible. Après cela, il y a Jurassic World Evolution 2, le très bon jeu de gestion de parc dans l'univers des films éponymes.

On peut aussi noter que les fans de l'univers du Monde des Ténèbres ont droit à un nouveau jeu gratuit de la part de Prime Gaming en novembre 2026. Il s'agit de Werewolf The Apocalypse Earthblood, un jeu d'action signé Cyanide. Ce n'est pas vraiment le chef-d'œuvre de la franchise, mais ça peut être une découverte sympa sur PC. Sinon, côté indé on remarque aussi que vous pouvez déjà récupérer Squirrel with a Gun, un autre jeu d'action complètement absurde qui avait fait le buzz à son reveal avec son écureuil armé jusqu'aux dents. Autrement, voici le calendrier complet :

5 NOVEMBRE : WRC Generations [code Epic Games Store] Squirrel with a Gun [via Amazon Games App]

12 NOVEMBRE : Jurassic World Evolution 2 [code Epic Games Store] Radiolight [code Epic Games Store]

19 NOVEMBRE : Werewolf: The Apocalypse - Earthblood [code Epic Games Store] Clem [code Epic Games Store]

24 NOVEMBRE : Arcadia Fallen [via Amazon Games App]



© Amazon

Puisque le service Prime Gaming / Luna fonctionne ponctuellement avec d'autres plateformes, le prérequis est donc d'avoir un abonnement Amazon et un compte gratuit sur le site partenaire. En l'occurrence, pour le mois de novembre vous aurez besoin d'un compte Epic Games Store. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à suivre la procédure habituelle pour récupérer vos jeux gratuits du mois sur PC et les garder à vie :

Ouvrez Amazon Luna et connectez-vous à votre compte Amazon Prime.

Rendez-vous dans la section des jeux de Luna.

Cliquez sur le ou les jeux gratuits qui vous intéressent.

Cliquez ensuite sur « Récupérer ».

Chaque jeu sera ajouté à la ludothèque de la plateforme concernée, soit directement, soit en vous redirigeant vers une page pour valider le code.