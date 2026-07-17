Même si Prime Gaming s'appelle à présent Amazon Luna, le service n'a pas perdu ses habitudes. Depuis hier soir, il vous offre ces trois nouveaux jeux gratuits : Poly Vita, Framed Collection et Escape Academy. Tous sont offerts à vie et à récupérer avec un code partenaire. On vous explique tout et on vous les présente.

Les nouveaux jeux offerts avec Prime Gaming

Cette nouvelle semaine de juillet 2026 est l'occasion pour les abonnés Amazon de récupérer 3 jeux gratuits à garder à vie. Grâce au service Prime Gaming, aujourd'hui rebaptisé Amazon Luna, ils vous sont donnés en cadeau à l'aide de plateformes partenaires :

Poly Vita (via Legacy Games)

(via Legacy Games) Framed Collection (via GOG)

(via GOG) Escape Academy (via l'Epic Games Store)

Ainsi, vous n'avez besoin que d'un abonnement à Amazon Prime pour accéder à Prime Gaming, ainsi que d'un compte gratuit sur Legacy Games, GOG et ou l'Epic Games Store selon le jeu qui vous intéresse. Et vous allez voir, ils ont tous leur petite particularité qui pourrait vous tenter.

© Amazon.

Poly Vita, le jeu de puzzle en cadeau sur Prime Gaming

Si vous êtes un amateurs de casses-tête et d'esthétiques minimalistes, Poly Vita pourrait vous plaire. Ce jeu indé vous invite pour un voyage dans un univers enchanteur, rythmé par une ambiance relaxante. Très inspiré de Monument Valley, son concept repose sur la résolution de puzzle et l'observation environnementale pour résoudre tous les problèmes sur votre chemin. Les plus attentifs auront même plaisir à découvrir tous les secrets que ses décors cachent au premier coup d'œil. Si l'aventure vous tente, Prime Gaming vous l'offre via un code à utiliser sur Legacy Games.

Framed Collection, une compilation en cadeau avec Amazon Luna

On continue sur la lancée des jeux de puzzle avec la compilation Framed Collection. Mêlant casses-têtes et narration, elle rassemble deux jeux qui portent bien leur nom. Et pour cause, le gameplay ne vous fait pas directement contrôlé un personnage. À la place, vous interagissez avec des cases de bandes-dessinées pour réécrire ces deux histoires inspirées par les films noirs et autres thrillers d'espionnage. Le tout est en plus rythmé par la bande-son jazzy du meilleur choix. Ne passez pas à côté de ces deux jeux gratuits de Prime Gaming offerts avec GOG.

Escape Academy, le jeu gratuit d'escape game à retrouver sur Prime Gaming

Jamais deux sans trois comme on dit ! Le dernier jeu gratuit du 16 juillet sur Prime Gaming n'est autre qu'Escape Academy, un titre qui transforme le concept d'escape room en jeu vidéo. Vous y incarnez un étudiant fraîchement débarqué dans une académie spécialisée dans l'art de l'évasion. À vous alors de relever toutes les épreuves qui s'avancent vers vous pour décrocher votre diplôme. Inventif et challengeant, cette production signée Coin Crew Games a convaincu à sa sortie en 2022 affichant une moyenne de la presse de 79 / 100 sur Metatric. Enfin, elle ne vous demande qu'un compte Epic Games Store pour être conservé ensuite à vie.