Les nouveaux jeux gratuits de Prime Gaming, alias Amazon Luna à présent, vous attendent. Cette fois, votre abonnement vous permet de récupérer Ad Infinitum et Time Travel Escape Room Game. L'un comme l'autre seront ensuite disponible à vie sur une plateforme-tierce. On vous explique comment ça et on vous présente ces deux cadeaux.

Deux jeux gratuits avec Prime Gaming dès le 22 octobre 2026

La livraison de jeux gratuits d'octobre 2026 continue sur Prime Gaming. Ce service inclus dans tous les abonnements Amazon vous permet d'obtenir ces cadeaux via des partenariats avec d'autres plateformes PC. Pour cette nouvelle sélection du 22 octobre, qui arrive à point avant Halloween, vous devrez avoir un compte gratuit sur l'Epic Games Store et Legacy Games pour en profiter à vie :

Ad Infinitum (code Epic Games Store)

(code Epic Games Store) Time Travel: Escape Room Game (code Legacy Games)

© Amazon

Ad Infinitum, un survival-horror gratuit avant Halloween

Les jeux gratuits Prime Gaming du 22 octobre vous vous faire frissonner. On commence la sélection avec Ad Inifinitum, un survival horror en vue FPS qui vous place dans la peau d'un soldat allemand évoluant dans les tranchées en pleine Première Guerre mondiale. Cependant, le conflit prend ici un tournant fantastique avec des monstres prêts à vous trucider. Mais sont-ils bien réels ? Véritable jeu d'horreur psychologique, le titre va remettre en question la manière dont le protagoniste perçoit le monde. Même s'il propose un gameplay assez classique pour ce type de proposition, ce jeu signé Hekate mérite le coup d'œil pour son cadre historique particulièrement soigné et pour quiconque aime se retourner le cerveau.

Time Travel Escape Room Game, l'autre jeu gratuit de Prime Gaming

À l'origine, c'était un jeu mobile. Mais maintenant Time Travel Escape Room Game est aussi disponible sur PC et il fait partie des jeux gratuits de Prime Gaming en ce mois d'octobre 2026. Comme son nom l'indique, c'est genre d'escape game virtuel. Vous êtes un scientifique inventeur d'une machine à voyager dans le temps quelque peu détraquée, puisqu'elle tombe régulièrement en panne. Le but est alors de la réparer à chaque fois en résolvant des énigmes. C'est le titre parfait pour passer le temps pour qui aime les jeux de réflexion en somme. D'autant qu'il se démarque un peu des propositions habituelles dans le genre avec un fil scénaristique qui encourage la progression. À vous de vous faire votre avis gratuitement via Amazon Luna.

Source : Amazon Games Studios.