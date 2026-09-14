En recherche de nouvelles aventures à découvrir ? Prime Gaming vous offre un total de 4 jeux à récupérer gratuitement, mais il va falloir faire vite si vous voulez en profiter.

Des plateformes comme Steam ou l’Epic Games Store sont peut-être régulièrement privilégiées par les joueurs en recherche d’expériences de jeux gratuites, mais elles sont loin d’être les seules à proposer un tel avantage. Pour preuve, on a parfois tendance à l’oublier, mais le service Amazon Luna (aka Prime Gaming pour les intimes) propose lui aussi régulièrement une ribambelle de titres à récupérer gratuitement pour les joueurs PC. Et en ce moment même, ils sont d’ailleurs au nombre de 4, avec :

Steelrising

Space Grunts 2

Pyramids and Aliens: Escape Room

Airship: Kingdom Adrift

Récupérez 4 jeux gratuitement sur Prime Gaming

Mais vous commencez désormais à connaître la chanson : si l’un des jeux de la liste vous intéresse, il va falloir faire vite pour en profiter. Car tous ne sont disponibles sur Prime Gaming que jusqu’au 16 septembre prochain, après quoi il ne sera plus possible d’en profiter sans passer par la case achat. Foncez donc les récupérer aussi rapidement que possible, car il serait dommage de passer à côté des titres sympathiques proposés par la plateforme d’Amazon en ce moment.

Steelrising, le Souls-like français

Développé par feu Spiders, studio parisien ayant malheureusement fermé ses portes plus tôt cette année, Steelrising vous propose une plongée au cœur du XVIIIème siècle, dans une version alternative de la Révolution française où le roi Louis XVI aurait mis en place une armée d’automates pour gouverner la ville. Votre objectif, donc : retourner la situation dans des combats musclés où vous incarnez Aegis, un automate créé par l’ingénieur Vaucanson.

Space Grunts 2 mêle jeu de cartes et de survie contre des aliens

Développé par Orangepixel, Space Grunts 2 propose aux amateurs d’expériences roguelike un jeu de stratégie au tour par tour mêlant à la fois exploration et construction de decks. L’objectif : empêcher une menace extraterrestre de s’installer au travers d’un combat de cartes rapide et rempli de défis, où chaque session de jeu devient un nouveau challenge à relever pour pouvoir survivre aux assauts menés par les hordes d’aliens.

Pyramids and Aliens: Escape Room va faire travailler vos méninges

Parce que les aliens semblent décidément à la mode sur Prime Gaming en ce moment, la plateforme d’Amazon vous propose ici une expérience très différente inspirée des escape games. À la recherche de votre mentor disparu dans une ancienne pyramide, vous allez ainsi devoir résoudre tout un tas d’énigmes nichées au cœur du monument égyptien qui, surprise, n’a pas été construit par des humains. Le genre de mystères comme on les aime.

Airship: Kingdom Adrift, pour les fans de stratégie

Pour finir, parce que Prime Gaming aime faire en sorte qu’il y en ait pour tous les goûts, ceux qui le souhaitent ont également la possibilité d’obtenir gratuitement Airship: Kingdom Adrift, un simulateur de commerce et de combat à bord de dirigeables. Dans ce monde marqué par un cessez-le-feu fragile entre plusieurs royaumes, votre objectif est de réussir à bâtir une société commerciale tout en évitant les graves dangers politiques qui vous guettent.

Source : Prime Gaming